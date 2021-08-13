QA／今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 申請方式看過來

繼上一波勞工一萬元生活補助後，勞動部八月再次擴大「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「110年7月份薪資較4月份薪資，減少達20%以上者」納入。怎麼樣申請，要符合怎麼資格，整理QA讓大家更清楚。

Q：補助金額

A：一萬元。

Q：申請資格

1.「依法不得參加就業保險之中高齡再就業者:超過65歲者，或已領過勞工保險老年給付、其他社會保險養老給付者，繼續受僱工作，因依法不得參加就業保險而無法請領補貼。

須有110年4月30日（全時勞工）、110年4月任1日（部分工時勞工）受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險之紀錄。月投保薪資仍維持在24000元（含）以上至34,800元(含)以下（全時勞工）、23100元（含）以下（部分工時勞工），以及原有的排除條件，仍然不變。

2.第二類擴大納入萬元生活補助適用對象為「7月薪資減二成的全時受僱勞工」。除原5月或6月全月薪資較4月受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上者外，擴大將7月全月薪資較4月受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上者納入補貼對象。預估有20萬名全時受僱勞工受惠。

Q：申請時間？

●「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」

申請期間：110年8月13日上午10點至9月30日止。

●「全時受僱勞工生活補貼2.0」

1.110年5、6月份薪資受影響的中高齡再就業者：110年8月13日上午10點至9月30日止。

2.110年7月份薪資受影響者(含中高齡再就業者)：110年8月23日上午10點至9月30日止。

Q：申請方式

●「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」

可上專屬網站(https://pt.10000.gov.tw)申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

●「全時受僱勞工生活補貼2.0」

申請方式：請備妥薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號上專屬網站（ https://mol-10000.wda.gov.tw ）申請。另外，少數符合資格，但無法上網、無金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。