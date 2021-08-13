快訊

不准補習：中國創業家「雙減教育」的韭菜啟示錄

今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 方法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

QA／今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 申請方式看過來

聯合新聞網 / 綜合整理
職業工會是給無固定雇主勞工或為自營作業者投保，但不少人離開職場後為了可以領勞保老年給付，多半會到職業工會繼續投保。圖／聯合報系資料照片
職業工會是給無固定雇主勞工或為自營作業者投保，但不少人離開職場後為了可以領勞保老年給付，多半會到職業工會繼續投保。圖／聯合報系資料照片

繼上一波勞工一萬元生活補助後，勞動部八月再次擴大「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「110年7月份薪資較4月份薪資，減少達20%以上者」納入。怎麼樣申請，要符合怎麼資格，整理QA讓大家更清楚。

Q：補助金額

A：一萬元。

Q：申請資格

1.「依法不得參加就業保險之中高齡再就業者:超過65歲者，或已領過勞工保險老年給付、其他社會保險養老給付者，繼續受僱工作，因依法不得參加就業保險而無法請領補貼。

須有110年4月30日（全時勞工）、110年4月任1日（部分工時勞工）受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險之紀錄。月投保薪資仍維持在24000元（含）以上至34,800元(含)以下（全時勞工）、23100元（含）以下（部分工時勞工），以及原有的排除條件，仍然不變。

2.第二類擴大納入萬元生活補助適用對象為「7月薪資減二成的全時受僱勞工」。除原5月或6月全月薪資較4月受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上者外，擴大將7月全月薪資較4月受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上者納入補貼對象。預估有20萬名全時受僱勞工受惠。

Q：申請時間？

●「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」

申請期間：110年8月13日上午10點至9月30日止。

●「全時受僱勞工生活補貼2.0」

1.110年5、6月份薪資受影響的中高齡再就業者：110年8月13日上午10點至9月30日止。

2.110年7月份薪資受影響者(含中高齡再就業者)：110年8月23日上午10點至9月30日止。

Q：申請方式

●「部分工時受僱勞工生活補貼3.0」

可上專屬網站(https://pt.10000.gov.tw)申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

●「全時受僱勞工生活補貼2.0」

申請方式：請備妥薪資單(明細)或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號上專屬網站（ https://mol-10000.wda.gov.tw ）申請。另外，少數符合資格，但無法上網、無金融機構帳戶或有其他原因無法順利透過線上申請者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將另外提供紙本申請管道。

新冠肺炎 疫情紓困

相關新聞

台灣痛苦指數節節高升 應該如何因應？

參考了去年振興三倍券的經驗，政府計劃在今年9月推出五倍券來刺激經濟，問題是台灣正面臨通膨的威脅，繼續刺激消費的後果可能是更難平抑物價，而且失業率節節高升，也與去年的情況大不相同。所以，既然今年的經濟環境與去年已然不同，還應該採用相同的振興券政策嗎？

QA／今天開始申請！勞工擴大1萬元補貼多2類人 申請方式看過來

繼上一波勞工一萬元生活補助後，勞動部八月再次擴大「全時」及「部分工時」受僱勞工生活補貼適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」及「110年7月份薪資較4月份薪資，減少達20%以上者」納入。

高市湧言會議員 也有雜音

行政院即將發行五倍券，民進黨高雄市海派立委趙天麟與子弟兵有不同見解，市議員黃文益昨在議會表態不支持人民拿一千元去購買五倍...

正國會、英系立委 支持直接發券

行政院規畫「振興五倍券」，但過程中引發許多民進黨立委不滿，認為政院缺乏溝通，許多消息甚至透過媒體才得知，其中正國會派系及...

五倍券「免掏錢」對象擴大

行政院證實，昨（12）日已與民進黨立法院黨團溝通並凝聚兩共識，一為確定振興政策要發五倍券，二為免先付1,000元買券者盡...

觀察站／蘇鐵腕引反彈 蔡蘇還能走多久？

國內疫情趨緩，行政院擬於九月後推出「五倍券」振興經濟，不過方案內容卻沒事先與民進黨立委溝通，引爆各派系怒火。雖然行政院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。