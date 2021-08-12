攤販不收、改發現金？ 網友點五倍券「1關鍵」批：大企業爽賺

行政院日前拍板確定發行紙本「五倍券」，以1千元換5千元，望在短時間內達到刺激經濟的政策目標。不過，疫情下在許多老百姓失去工作、收入連帶受到影響的情況下，讓不少政治人物、民眾質疑「為何不普發現金？」引起民眾討論。對此，有網友在PTT八卦板上討論現金、振興券兩派民眾的想法，掀起熱議。

原PO分析，許多現金派民眾抱持著「市場攤販不收振興券、只收現金」的想法，認為政府為了這些菜販們應改發現金。但原PO反問，就算今天攤販們出於己願、拒收振興券時，會因此限制了消費者以現金向攤販買菜的權利嗎？更舉例現在只收現金的市場阿伯、阿嬤，同樣也不支援行動支付，現金派民眾怎麼不去向行動支付平台或刷卡銀行抗議呢？表達了自己的不解。

貼文一出，網友們紛紛留言駁斥「很多人都沒收入了還振興什麼啊」、「補助還要先收1000的叫做有邏輯」、「那些阿嬤、阿伯是振興對象阿（零售業），幫他們發聲有啥錯」、「就難用啊，造成各種行業的麻煩」、「現金可以找零，振興券不能找零」；另外也有網友認為，正是因五倍券難用、造成各種行業的麻煩，不僅可能無法真正幫助到百姓，「最後都是大企業爽賺」、「振興大企業啊，小老百姓吃土吧」。

不過，也有部分網友支持振興券政策，「說人要餓死的發什麼振興券的，難道振興券是不能買吃的喔」、「你才沒搞清楚狀況，『振興』券是要振興受到疫情影響的民生經濟、刺激消費市場、活絡社會經濟，不是補助好嗎？」

據報導，五倍券規劃將會朝三倍券模式進行，針對餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演等業者為主要適用對象，基本上為全面通用，僅再針對例外對象排除。由於振興對象以受影響的實體業者為主，因此電商基本上排除在可用範圍，僅針對例外的可用對象列出「電商白名單」。