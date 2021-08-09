蘇貞昌稱「五倍券比現金好」 網轟浪費紙：繳房租都不夠還存

行政院規畫發放振興「五倍券」，行政院長蘇貞昌昨天力挺，強調比發現金好，因為必須限期使用，且受疫情影響的產業也可受惠。不過多數網友並不買單，直言「才5000元存什麼？連繳房租都不夠」。

蘇貞昌昨天視察高鐵苗栗縣通霄鎮路段滑坡災害搶修進度受訪指出，振興「五倍券」限期使用，現金就不可能，甚至會被存起來；好處是很多商家、地方政府都加碼，到加油站還有折扣，而去年發「三倍券」，台灣兩千三百萬人，平均每一百人就九十八點多個人領，而且如期用完。

有網友轉發新聞至PTT討論，多數網友對於蘇貞昌的說法並不買單，留言「明天起中央一級官員薪水一發振興券如何？」、「既然這麼好，全球沒有國家學你？」、「當歐美發現金的國家是笨蛋？」、「折扣還不是商家貼錢或納稅錢」。

還有人留言「比現金好何不廢掉新台幣」、「就拿券去買日用品，錢一樣存起來啊，刺激？」、「刺激某些廠商經濟吧？刺激印刷廠？」、「有夠浪費紙和塑膠」、「還說發現金會拿去買股票，5000元能買什麼？」、「光是銀行幫忙回收券，政府還要補貼銀行呢」、「這一次疫情，哪個先進國家用振興券的？」不過有網友緩頰，「有發總比沒發好，加減用」、「大家冷靜說話」。