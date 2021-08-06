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振興五倍券將發放 懶人包一次看懂怎麼領、有何不同

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:行政院直播

文／葛緯詩

（2021/08/06 11:30更新）

地方有望加碼！台北市副市長黃珊珊4日表示將規劃振興加碼，並有兩種領取方式，考慮在台北通App推出優惠券模式，或是透過電子票券傳到手機上供民眾使用。新北市長侯友宜5日則透露，去年地方加碼的「500元換800元」，今年新北市也會推出類似加碼。


（2021/08/05 13:30更新）

行政院發言人羅秉成5日表示，五倍券初步規劃為10張，面額除了200元、500元，還會有1000元，行政費用約20多億元，並非外傳的會增加到136億元之多。


（2021/08/04 14:45更新）

目前規劃五倍券將採一套十張的形式，面額還沒確定，印製成本每套80元，2千萬套初估花費1.6億。


行政院規劃將推出「振興五倍券」，整體方向將比照去年發放「三倍券」的模式，對於喜歡直接領現金的人，仍然可以用1000元換回5000元紙本券。由於去年力推數位綁定，加碼抽電動機車等活動，最終選擇數位綁定的民眾只占7.76%，因此今年的重點將放在如何提升數位綁定的使用率，以下整理出五倍券與三倍券還有哪些相同、不同之處。

image source:翻攝自網路


什麼時候開始發放

最快今年9月。


五倍券的發放模式

採與三倍券一樣的實體、數位並行，民眾可以選擇用1000元購買5000元紙本券，或是透過數位綁定的方式消費後領取回饋。


可以直接領現金嗎

目前規劃的方向不行。


誰可以直接領五倍券

針對「中低收入戶」、「弱勢族群」會額外發放1000元現金，讓他們直接拿去兌領五倍券。


五倍券可以適用哪些範圍

目前五倍券規劃會朝去年模式進行，針對餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演等業者為主要適用對象，基本上為全面通用，僅再針對例外對象排除。


電商可不可以使用

由於是針對受影響的實體業者為主，因此電商基本上排除在可用範圍，僅針對例外的可用對象列出「電商白名單」。


數位綁定會有什麼不同

由於去年政府力推的數位券最後成效慘淡，今年重點將放在提升數位使用者比例，解決店家無法辨識民眾使用數位券，無法提供針對數位券優惠折扣的情形。若是突破加乘優惠的問題，今年選擇數位券者將有望同時獲得電支、銀行業者端以及店家消費端的優惠。

行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌。圖／行政院提供


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