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民眾盼發放現金 蘇揆為何堅持振興券

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
今年庶民經濟受創較去年嚴重許多，直接發放現金，既具有紓困、又具有振興效果，且不必再花費數十億元印刷費及發放、回收振興券的人力成本，但蘇貞昌仍未能體察民意。(中央社)
今年庶民經濟受創較去年嚴重許多，直接發放現金，既具有紓困、又具有振興效果，且不必再花費數十億元印刷費及發放、回收振興券的人力成本，但蘇貞昌仍未能體察民意。(中央社)

紓困還未盡其功，振興五倍券又挨罵，行政院長蘇貞昌此次預計推出振興五倍券，持續去年模式，但今年庶民經濟受創較去年嚴重許多，直接發放現金，既具有紓困、又具有振興效果，且不必再花費數十億元印刷費及發放、回收振興券的人力成本，但蘇貞昌仍未能體察民意。

如今，從觀光、餐飲休閒等經濟指標與失業率數據，內需經濟受到的衝擊明顯遠大於去年防疫時期，但很多人陷入困境卻紓困無門；如今寄望政府的「振興現金」，又被僵固的行政部門依循舊例改成「振興券」！民眾、國民兩大在野黨皆反映民意要求發現金，質疑蘇貞昌發放振興券不知是在堅持什麼？

民意多支持發現金

即使是綠營立委，仍有不少人依據民意，支持發放現金。但行政院一直以「發現金怕民眾存起來」為由朝振興券規劃。美國、日本、南韓、新加坡、香港等都曾以發放現金救經濟；一向以美國馬首是瞻的蔡政府，為何不學美國，在一定所得以下者即發放現金？令人無言。

民眾如果生活難過，硬是要將區區的現金4千元「努力」存起來，那就讓他存起來慢慢省著花又如何？何況，很多人都四處去領便當度過三餐了，政府卻還要他們先拿出1千元換取5倍券？如果政府沒有能力廣發5千元，就直接發4000或3000元又如何？1千換5千，會讓人覺得只是為了表面好看而已。

受困者眾 解困即振興

今年疫情的衝擊明顯與去年迥異，民眾不論拿到振興券或現金，都必然用於解生活燃眉之急。政府雖有紓困措施，但很多人根本拿不到，對於那些生活壓力迫在眉睫的民眾，多了一筆數千元在手上，必然多用在生活必需品上，本來就有振興經濟的效果。

內需經濟要恢復，其實很簡單，就是讓全民疫苗施打率趕快普及、並做好內部防疫與邊境病毒的阻絕，即能儘速回復正常的生活消費。政府放寛警戒後，家裡尚有餘裕的人自然會出門消費；家中難有存糧的人，拿了發放的現金救急，更不可能不出門消費吧。

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新冠肺炎 疫情紓困

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