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振興券何時發？這行業已等不及 八成三店家喊「快發」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

疫情持續穩定，除了宣布降為二級外，雙北地區也接連開放內用，對於受到疫情重挫的商業服務業來說，無疑是一大好消息。518熊班針對商業服務業類別店家進行調查發現，降級至今，有二成企業對於業績回升有感，八成三企業希望政府盡早發放振興券以增加民眾消費量能。

除此之外，業績的成長及民眾消費的回溫，讓半數的企業對於未來三個月的疫情走向都樂觀以待，有六成計畫進行徵才以填補流失人力。根據「518熊班」站內資料顯示，7月新增職缺數較6月提升10%。

持續了兩個多月的三級警戒，終於在上周迎來降級，疫情穩定讓街上人流開始出現，對於重挫的商業服務業來說也開始出現希望。「518熊班」針對商業服務業企業進行調查，雖然降級僅一周時間，但發現約有二成店家對於業績提升已有感，其中有四成業績成長超過10%，產業別則以零售業者占最多，餐飲業次之。

對於未來三個月的疫情走向，則有半數企業樂觀以待。甚至有六成企業預計於未來8~9月進行徵才，以填補因為疫情而流失的人力。而根據「518熊班」站內資料顯示，職缺量從7月初已開始逐步回升，7月新增職缺數較6月成長10%，其中餐飲服務及門市職缺也出現正向成長，顯見服務業已開始布局未來復甦人力。

此外，根據「518熊班」2020年8月的調查，去年約有六成店家表示發放振興券而讓業績成長有感，因此也讓這陣子苦撐許久的商業服務類店家，盼望今年「振興五倍券」能早日發行，約有83%的企業店家贊成再次發放振興券，其中有2%更希望能直接發現金，這也讓人了解雖然政府先前已提供紓困方案，但對於企業店家來說，人流及消費才是他們迫切所需。

有感商業服務類企業於此次疫情不易，服務型人才媒合平台「518熊班」自即日起至8月31日止推出企業振興免費徵才活動。只要通過紓困4.0審核的商業服務類企業，即可獲得30天免費徵才天數，依照目前通過政府審核的企業數，總金額可高達五億元。

「518熊班」表示，除了表達與服務業同一陣線的力挺宣告外，也希望藉由此次活動，帶動整體求職市場的活躍，為更多求職者增加工作機會。

新冠肺炎 疫情紓困

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