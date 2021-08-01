洪孟楷籲政府發現金 省23億行政費助國手再戰巴黎

民進黨政府擬發振興券紓困，國民黨立委洪孟楷要求政府發現金、不印券，省下23億的行政成本，可增加2024巴黎奧運的重點栽培計畫預算，用在國訓中心增貼設備、選手訓練、待遇、比賽移動、住宿、獎金等，提升競爭力，別再發生選手擠經濟艙、住三星旅館的不尊重事件。

體育署日前在新聞稿表示，2020東京奧運啟動「黃金計畫」，是針對具有爭金奪牌菁英選手，實施專業個人化訓練，自2018年起編列3年共12億元經費，運用有限資源、培訓黃金梯隊。洪孟楷說，3年才投入12億就能夠有如此成效，那就應該以預算大力支持，增加預算給選手、教練、及整體運用，讓更多好手都能接受專業訓練，增加競爭力。

洪孟楷指出，去年的振興三倍券光印製成本就花了近23億元，且90%以上都是一次性預算，包括印製、發送、兌換及行銷，花掉就沒了，不能累積、也沒有任何實際紓困的幫助。這種只為政府能拿來大內宣，但實際上國人不喜歡、商家不埋單、紓困不實際的浪費，當省則省，省下來；浪費的預算、別想全民當冤大頭。

洪孟楷說，總預算餅就這麼大，預算就是「當用則用、當省則省」，印製票券的浪費一毛也不該花，而選手培訓就應該多增加經費，體育署多編列備戰巴黎奧運，相信不分藍綠都不會反對，向下扎根，讓運動的餅才越做越大。