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衛福部擴大急難紓困金86.7萬人受惠 即起可查詢

中央社 / 台北30日電

衛福部表示，因應疫情擴大急難紓困今天已審核完畢並撥款，共有86.7萬多人受惠，發出近新台幣163億元紓困金，即起民眾可上網查詢申辦結果。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，衛生福利部推出擴大急難紓困，針對未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如接受媒體電訪採訪表示，今年度的擴大急難紓困金已於今天審核完畢並撥款，共有86萬7704人通過審核，發出紓困金162億9855萬元。

蘇昭如說，近163億元紓困金共分為13次撥款，現已完成最後一次約1.6億元撥款，款項會撥入國庫後造冊，約1.6億元將於下週撥入民眾帳戶。

蘇昭如表示，本次配合行政院紓困4.0政策，去年曾申請急難紓困的52萬3289人，今年度無須再提出申請，由政府主動查調，經審核共有37萬7653人通過，當中有5萬多人是去年未通過，但今年通過審核，核發金額54億7585萬元。

而今年新申請案件共收到107萬1758件，其中有14萬6381件為重複申請及資料不全，經審核共有49萬51人符合補助資格，核發108億2270萬元。

衛福部指出，民眾可於「110年度因應疫情擴大急難紓困線上申辦系統」查詢審核結果，如對核定結果有疑義可洽公所了解或提出申復，如因申請案資料不全，公所也會通知民眾補件後再次審核。

新冠肺炎 疫情紓困

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