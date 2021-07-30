66%民眾挺現金紓困　國民黨：蘇貞昌大人請回歸良心

5月份本土新冠疫情爆發後，重創國內經濟民生。民進黨擬再以發放消費券方式紓困，遭質疑緩不濟急。國民黨上午公布最新民調表示，66.1%民眾支持普發現金紓困，就連民進黨支持者都有53.4%贊成。

國民傳文傳會主委王育敏表示，這陣子因失業與無薪假，民眾收入減少，南韓每個民眾可領到約台幣6000元現金，國內包含金門縣等地方政府也都要帶頭發現金，大家都很急，只有民進黨政府不著急，龜速規劃紓困政策。

國民黨團總召費鴻泰也說，國內失業率加通膨率的痛苦指數去年5月份是2.86、6月份是3.21，今年5月是6.59、六月是6.69，成長兩倍多；政府要紓困，發現金還是比較實在，也可以減少人與人接觸，降低疫情傳染風險。

國民黨立委洪孟楷也說，人民需要救命錢，民進黨政府卻還在拖，擬再以幾倍券形式紓困，印製至少需要1個月，去年振興三倍券發放行政成本還高達22.56億元，若全數給國人，等於每個人可多領100元，可以讓民眾吃一至二餐。

洪孟楷主張，現在政府還有1600億元紓困特別預算還沒規劃，趕快普發現金給人民溫飽的救命錢，還在拖就是沒有把人民放在心上。

國民黨團書記長鄭麗文表示，這次疫情衝擊經濟，不少店家倒閉、人民失業，行政院長蘇貞昌卻堅持發五倍券，最快9月才能發，大家每天都需要及時雨，「蘇貞昌大人你就不能夠回到你的良心」，立刻普發現金。

國民黨團副書記長陳玉珍也說，政府每天想一些繁文縟節的紓困方案，讓老百姓被迫作文，但紓困要快，發現金最即時，不能人民要溺水了，政府還在做救生圈。

陳玉珍舉例，金門縣政府要發3000元現金加3000元消費券，反映的就是最真實的民意，若行政院能把給1450的錢轉為紓困，人民會最有感。

國民黨此次民調委託全國公信力民調公司於7月20至22日以家戶電話電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1069人，正負誤差3%。