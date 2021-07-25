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救失業刻不容緩 中央應勇於放寛管制

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
中央雖將防疫警戒降至二級，但室內外人數管制卻比原二級警戒嚴格，對於救內需以提升就業率，效果仍有限。（中央社）
中央雖將防疫警戒降至二級，但室內外人數管制卻比原二級警戒嚴格，對於救內需以提升就業率，效果仍有限。（中央社）

台灣6月份失率創金融海嘯以來新高，但經濟成長率預期卻超過5%，如此弔詭的數字，顯示台灣內需服務業就業人口受創慘重，多數基層勞工生活苦不堪言。

隨著勞工失業率上升，預期社會問題將隨之增加，治安也恐更加敗壞。中央疫情指揮中心雖然將三級警戒降至二級，有心讓內需經濟稍微提振，但力道不足，或應更加放寬限制，以提升就業。

應正視失業警訊

與原有的二級警戒規定比較，此次雖降為二級，但規定更嚴格。原二級警戒規定，禁止室內100人、室外500人以上的活動；這次的二級警戒，卻禁止室內50人、室外100人以上的活動；且除了用餐，出外皆需戴口罩。

三級警戒不過兩個月的時間，5、6月份的失業率便迭創新高；後續畢業人潮陸續投入就業市場，預期7月失業率會更高，其衍生的問題較去年防疫期間來得更嚴重。

5月失業率4.11%，已是7年半以來新高，6月失業率4.8%更來到10年新高。學者林祖嘉日前分析，加上部分工時工作者人數由4月份的19萬人暴增到5月的79萬人，6月更達98萬人；放無薪假的人數恐遠遠被低估。加上勞動參與率也下降，表示有不少找工作碰壁的人乾脆放棄找工作，實質失業率應更高。

經濟反而逆成長

相反的是，中經院最近預測，台灣經濟全年成長率達5.16%，較4月份預估的4.8%大幅上修。主計處6月初也預測，台灣全年經濟成長率也將達5.63%，第二季預測值更達6.93%，顯然製造與外銷產業帶動了經濟動能。

台灣外銷產業佳，疫情也為日用、食品與物流業帶來一波消費熱潮，但多數觀光、餐飲、休閒事業卻受到嚴重衝擊，如今台灣服務業就業人口占總就業人口達6成，農業約僅5%，工業則約35%左右。多數基層服務業失業人口再如何轉移，都恐難被工業部門所吸納。

失業與通膨俱升隱憂

失業人口驟升，加上通貨膨脹率上揚，若不能即時解決而任其惡化，必然衍生種種社會問題，後續則恐將帶來嚴重的治安敗壞。從經濟成長率與失業率同時提升的現象看，台灣隱藏的貧富差距日大的未爆彈，恐也可能被引爆。

政府不能刻意以經濟成長率高而粉飾太平，在拯救失業率上，必須加重力道。既然防疫警戒已降級，在國內疫情下降、邊境管制已嚴防下，除了戶外須戴口罩的規定有其必要外，對於室內外的人員限制，應更加放寬或與原2級警戒相同，讓更多內需服務業得以復甦，並雇用更多服務人員。

總之，中央不能再僅以醫學及防疫的角度看問題，而必須站在更高層（如行政院）角度，衡量防疫與救內需（失業）之利弊，勇於承擔起政治決策責任。

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