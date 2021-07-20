發券不是真紓困 民眾黨籲普發現金

「發券不是真紓困，普發現金可兼顧紓困與振興！」民眾黨團20日指出，過去發消費券、三倍券都是強迫消費振興，並浪費不必要的行政成本，不是真的幫助到基層受苦民眾，呼籲政府排富普發現金，保障國民基本生存權。

行政成本23億

民眾黨團幹事長蔡壁如表示，國民黨發消費券、民進黨發三倍券，這兩種券都不如「現金直接匯入帳戶」來得直接、方便、快速，還能節省不必要的行政成本；行政院不宜在冷氣房裡防疫，要認真考慮發現金作為「防疫基本收入」，避免民眾發生「餓死比病死多」。

蔡壁如指出，2009年國民黨執政時發消費券，後來審計部決算報告評估成效不彰，因為民眾消費券7成還是拿去買日常生活用品，而非新增高價支出；2020年民進黨改發三倍券，一千換三千，引起廣大民怨，電子支付推廣極為有限，行政總成本高達23億，民眾都認為，若23億能改為直接發現金，就能雨露均霑。

發現金兼顧紓困與振興

民眾黨立委賴香伶表示，勞動部現有的紓困政策都是以勞保或就業保險作為身分識別，無社會保險者都搶著申請衛福部擴大急難紓困，申請量已突破百萬件，民眾書面申請寄出一個多月，到現在線上查詢仍無資料；紓困嚴格的審核方式，讓許多弱勢者卻步，也讓許多有需要的民眾排除在紓困之外。

賴香伶指出，參照國外案例，新加坡、韓國、日本、美國都採取全體國民普發現金的紓困方式，金額從一萬到三萬餘元不等，台灣也應可從善如流，紓困普發現金，讓有需要的民眾都能度過困境。她進一步建議，排除家庭所得前20%的高所得者後，應全面普發現金，避免出現「紓困孤兒」。

台灣無條件基本收入協會理事賴君怡則強調，發放現金作為防疫基本收入對公共衛生的重要，可以讓國人免於強迫通勤、職場群聚、從事高風險經濟活動，且普發現金可兼顧紓困與振興，對缺乏現金的人來說，可持現金購買日常必需品，現金就是紓困；對不缺現金的人來說，可持現金購買奢侈品，如此現金就是振興。

【更多精采內容，詳見 】