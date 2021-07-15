大學生想報租屋紓困「卻怕漲租」 網曝現實：多數人只能放棄

疫情影響民生經濟，許多人的工作被迫停擺導致收入減少，人心惶惶。政府為此推出各式紓困專案，其中教育部針對大專院校學生提供「緊急紓困助學金」與「校外住宿租金紓困補貼」。然而近日一名網友發文指出，房東與建物所有人不為同一人，他若堅持要申請紓困，房東表示將調漲租金，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板上發文「房東會不會怕大學生申請租屋紓困？」，他在文中說明目前在外租屋，最近想申請大專院校的學生紓困，「其中要提供租約與第二類建物謄本證明。」原PO調閱資料後，卻發現房東與建物持有人並非同一人。

原PO詢問房東此狀況該如何處理，「沒想到房東跟我說怕政府會透過文件查稅，到時候查到可能要調整租金。」陷入紓困申請與租金調漲兩難的原PO相當苦惱，他無奈詢問廣大鄉民「小的我到底要不要去申請？申請之後房東會不會真的被查稅？」

貼文一出引起網友熱烈回覆，許多網友支持原PO爭取權益，「申請啊，到時候他漲你就租別間啊」、「能申請就申請吧」、「自己算一下紓困金額能不能超過房租調漲吧，你很快就要搬走就沒差！」、「調漲就租別間啊，紓困先拿到再說」、「搬走前他要是漲你房租，你就上爆料公社黑他」。

也有網友揭租屋界的暗黑現實，「我房東也這樣，就是自用怕被查，所有人跟房東不一樣真的麻煩」、「我剛畢業時就遇到一個房東直接說可以報稅，因為她有拿租約去公証，但我一開始房租就高別人$500」、「基本上租屋租金要比附近便宜99%都沒報稅啦，現實是大部分的人為了房租能便宜點只能放棄，政府只要要求跟房東有關的文件，那些租屋需要貨比三家、真正缺錢的人都申請不了」。