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未滿2歲孩童家庭防疫補貼 15日起可郵局臨櫃領取

中央社 / 台北14日電

行政院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，提供每人新台幣1萬元孩童家庭防疫補貼。衛福部今天晚間提醒，尚未領取未滿2歲孩童家庭防疫補貼者，明天起開放郵局臨櫃領取。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，父母或監護人須在家照顧孩童，為減輕家庭經濟負擔，中央提供孩童家庭防疫補貼，包括國小以下孩童及國高中（含五專前3年）身心障礙學生，其中未滿2歲兒童，由衛生福利部負責發放作業。

衛福部社會及家庭署晚間發布新聞稿提醒，自7月15日起至9月30日止也可以到郵局臨櫃申領。申領人包括父母、監護人或實際照顧者只要攜帶證明文件，都可到郵局櫃檯申領。

若孩童已領有健保卡者，申領人應攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人的身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

針對孩童從未有健保卡者，申領人須攜帶有孩童戶口名簿正本或孩童身分證正本，及申領人本人身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

如照顧的未滿2歲孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，可由孩童父母、監護人或實際照顧者其中一人，寄送孩童戶籍謄本影本或戶口名簿影本、申領人身分證影本或居留證影本，及申領人如非孩童父母或監護人，應再檢具足以證明為孩童實際照顧者文件或切結書。

將上述證明資料至教育部國民及學前教育署（台中市霧峰區中正路738之4號），教育部國民及學前教育署收件後，轉由衛福部社會及家庭署查核；等資料查核通過後，再請民眾攜帶衛福部社會及家庭署的公文、申領人身分證正本或居留證正本，及孩童戶籍謄本或戶口名簿影本，洽郵局臨櫃辦理。

社家署提醒，孩童家庭防疫補貼至遲可在今年9月30日前透過網路、實體ATM或郵局臨櫃領取，為避免不必要移動與群聚，符合領取資格者建議可優先利用網路申領；若利用實體ATM及郵局臨櫃領取，也務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。

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