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保單借款紓困方案上路 申請踴躍、申貸破1億元
保單借款紓困優惠方案自7月1日起正式上路，根據金管會保險局統計，開辦首日，人潮相當踴躍，短短3個小時內，申請人數已有1,453人、件數為1,657件，申貸金額高達新台幣1億3,283萬元，受到新冠肺炎疫情影響，其中不乏有許多是「遠距投保」申請個案。
金管會提4期望「保單紓困從寬從速！」
說到有關可以申請保單借款紓困的對象有哪些人，包括身心障礙者、低收入戶或是中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭的成員、符合政府個人紓困補助條件者、受疫情影響以致經濟困難者等，只要民眾符合上述5大條件之一，就能向其所投保的保險公司提出申請。
據了解，在保單借款紓困優惠方案上路前，金管會針對各家保險公司辦理保單紓困貸款提出4點期望：其一是就上述5大申請條件盡可能「保持彈性」；其二是全力支持員工加速辦理核貸，協助保戶儘快拿到錢；其三是即便不用找金融評議中心，問題也能獲得解決；其四是透過保險業務員了解保戶的家庭保險需求，力求盡量簡化申請程序。
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