未設籍新移民 被遺忘的一群紓困孤兒

根據內政部移民署統計，目前全台約56萬對移民婚姻，其中約20幾萬多位尚未取得身分證，然而今年台灣新冠肺炎疫情擴散，嚴重影響到各行各業，當然也影響到這20幾萬的尚未取得身分證的新移民朋友，而行政院的紓困方案，未將設籍前的新移民納入紓困對象。

去年前立委，現為全國移民團體總會總會長林麗蟬曾拜託吳怡玎立委協助調整，將設籍前的新移民，經由地方政府評估，只要符合「新住民發展基金的補助要點」第四點「設籍前遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」的規定，可向基金申請生活最低生活費補助3個月，但條件嚴苛，今年因應「疫情嚴重影響生計」，政府卻並未相對檢討放寬條件。

目前仍然還有一群困難且辛苦的新移民女性因為各種因素無法符合條件，也受疫情影響到家庭及孩子的教育，有的打零工休息沒收入了無法繳房租，包含教育部宣布遠距教學，只好去借錢買電腦或是用自己的手機給孩子上遠距課程，還有一些特殊處境極度弱勢的移民女性。

民間協力，接住政府漏接的那一群紓困孤兒。圖/全國移民團體聯合總會提供

林麗蟬總會長與國際崇她31區和其他23個分社，因此聯合提出「崇她愛 滿新民」新移民新冠肺炎疫情急難紓困計畫，結合全國各縣市移民團體一起協力「接住」每一個弱勢新移民女性的家庭，每個家庭1萬元的急難紓困金可以幫助近百個弱勢家庭。

林麗蟬將提出計劃，由國際崇她社提供經費補助，各縣市移民團體提出個案需求，經全國移民聯合總會整合彙整資料，各方努力讓崇她的愛心，溫暖每一位新移民家庭。

補助條件包括：1.台灣新移民婦女，且以單親家庭生計受困者為優先，設籍或未設籍皆可。2.未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼。3.因新冠肺炎疫情影響工作而無收入或收入減少。 4.子女遠距教學受影響者。