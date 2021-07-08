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紓困再加碼！月投保薪資34800元以下者 符合「3要件」可領1萬補貼

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百貨不停業櫃位業者苦撐 怒轟政府：紓困圖利大財團

聯合報 / 記者吳亮賢 / 台北即時報導
民眾黨立委高虹安今與百貨櫃位業者舉行記者會。圖／翻攝自高虹安臉書直播
民眾黨立委高虹安今與百貨櫃位業者舉行記者會。圖／翻攝自高虹安臉書直播

三級警戒持續近2個月，百貨公司門可羅雀，民眾黨立委高虹安今與百貨櫃位業者舉行記者會指出，百貨公司未停業情況下，即便櫃位業績暴跌8成以上，仍得支付高額抽成及租金給百貨公司，而現行紓困方案僅補助正職人員，大多聘請部分工時員工的櫃位業者根本「看得到、吃不到」，反而是圖利百貨公司這類的大財團。

在百貨公司內開設餐廳的周先生表示，百貨公司不暫停營業，櫃位業者仍要照合約包底抽成，想要撤櫃又得賠償高額違約金，加上人事、水電等開銷，僅靠外帶餐點的收入根本無法支付，「蠟燭多頭燒」，而餐廳內的廚師有投保技術性職業工會，目前餐廳又無外場服務人員，皆不符合紓困補助對象，「紓困只是圖利大財團，小蝦米如何應對？」

百貨公司內的女裝服飾業者黃小姐表示，紓困補助條件除了營收衰退5成，還綁定補助正職人員，「非常不合理」，因服務業工時很長，請部分工時人員輪班是常態，且時薪160元換算起來比正職薪水還高，但卻完全沒有被紓困到，「政府要為老百姓創造就業率，而不是失業率」。

百貨公司流行飾品業者鄭總經理說，櫃位除了支付包底抽成，還有水電費攤提、管理費、檔期贊助費、行銷費等雜費支出，也是很沉重的負擔，雖政府有補助美意，但業者實際受到的幫助很小，希望在後續的紓困方案能提供實際協助，並可提供協調平台，讓櫃位跟百貨公司談提早撤櫃解約，「才可以保留生計，再拚下半場」。

高虹安表示，百貨櫃位業者業績暴跌8成，包底抽成制加上人事成本等固定開銷，對業者而言是四面楚歌，紓困卻又看得到吃不到，相關部會應盤點各產業受衝擊狀況，將紓困方案訂得更完整，真正協助業者度過難關。

經濟部商業司專門委員莊文玲回應，紓困方案以全職員工計算是不分產業的一致性標準，去年補貼也是這樣，主要考量為依法公司應幫員工投保，而部分工時及投保職業工會的勞工，勞動部有相關機制補助；勞動部勞動條件及就業平等司科長黃耀滄說，只要4月有受雇的部分工時勞工都有提供紓困，另有針對減班休息事業單位，提供補助訓練員工費用給雇主，沒有分部分工時或全職人員。

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