紓困不該綁正職 百貨專櫃籲調整

櫃位小老闆快撐不下去了！百貨櫃位常雇用部分工時人員，但紓困只認定正職人員，業者向民眾黨立委高虹安陳情指出，業者營收受創卻仍需支付租金，提前退櫃又需負擔巨額違約金，呼籲政府修正紓困方案，以營運資金作為補助依據，協助業者度過難關。

支出、低業績夾擊

高虹安於記者會指出，行政院目前提出的紓困方案、金額與百貨業者的損失不成比例，且只有認定正職員工作為補助依據，在櫃位大量雇用部分工時員工的情況下，讓櫃位小老闆「看得到，吃不到」；且百貨公司與櫃位的租金採用「包底抽成制」，每個月不論業績如何，都要負擔上萬元的租金，可說是四面楚歌。

流行飾品業者鄭總經理則提到，即使業者覺得自己撐不下去、希望提前撤櫃，也將面臨違約帶來的鉅額設櫃保證金與違約金，且押金也拿不回來，小老闆們實在不知道撐不住的時候該怎麼辦，希望政府提供諮詢平台協助業者。

應以營運資金為依據

女裝服務業者黃負責人進一步指出，目前政府補貼規定，欲申請補助的業者營收需衰退五成以下，且又限制只補助正職人員，「很不合理」。

她解釋，百貨業者營業時間較長，所以選擇可以靈活排班的部分工時人員，總支出比完全雇用正職人員還高，卻因此無法得到政府補助，心痛政府根本是在「創造失業率」，認為應該以營運資金總額來計算，提供中小企業一筆補貼資金。

經濟部：統一標準

對於業者訴求，經濟部商業司回應表示，紓困方案都是以全職員工來計算，除商業服務業外，製造業、觀光旅遊業者等都是以此為標準，「制度上具有一制性」，且「去年也是這樣做。」勞動部進一步提到，紓困方案中有提供減班休息的事業單位訓練員工的補助費用，且沒有分部分工時或全職。

高虹安進一步指出，制度上無法有一套可以放諸四海皆準的標準，僅追求一制性的紓困方案將會造成嚴重的衝擊與影響，建議經濟部完整盤點各產業受衝擊的狀況，視情況提出配套措施，也希望經濟部商業司與勞動部可以進一步研議協助業者度過疫情的難關的方案。

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