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自營作業者3萬元生活補助擴大適用 並延長登錄期限
勞動部今（7）日公告修正110年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，擴大納入109年度個人各類所得總額未達40.8萬元者及持中華民國發給永久居留證者，並延長登錄帳戶期限至110年8月9日止。
為使更多受疫情影響之勞工能獲得生活補貼，減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部今公告修正110年度自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼之發給相關事項，擴大納入109年度個人各類所得總額未達40.8萬元者及持中華民國發給永久居留證者，亦符合補貼資格條件，預估增加受惠人數約6.3萬餘人。
勞保局表示，這次擴大補貼之發給作業，仍遵循行政院指示之補助從簡、核發從速原則。凡符合修正後補貼資格條件者，如109年曾請領勞工生活補貼，勞保局將於7月9日起直接將補貼款項匯入同一帳户或以支票郵寄原留地址，並附記"行政院發"字樣，無須另提出申請。如109年未請領者，請自7月9日起至8月9日止，至勞保局網站以身分證號或居留證號，線上登錄勞工本人帳戶資料、聯絡手機及地址，勞保局將於資料登錄後儘速撥款，並以簡訊通知。
又配合本次擴大補貼發給作業，所有符合生活補貼資格條件而尚未請領者，勞動部亦同步修正登錄帳戶期限，將一併延長至8月9日止，請尚未登錄帳戶的勞工朋友們，儘速至勞保局網站登錄帳戶資料，以利核撥。
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