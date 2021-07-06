疫情延燒！六都拼紓困網路聲量出爐 台中市紓困跑最快

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文／張士哲



近來台灣因為本土疫情加上旱災的影響，對於各縣市的衝擊都相當大，民眾急欲尋求相關的紓困管道，特別是人口眾多的六都直轄市，究竟在這波六都紓困裡，哪個直轄市的紓困政策是最受民眾討論的，哪個直轄市又是「超前部署」搶先受到民眾關注呢？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》可以發現，在六都紓困的網路聲量佔比中，第一名是新北市、第二名為台中市，其次依序為高雄市、台南市、台北市與桃園市，新北市成為聲量王。不過若以六都公布的時間來看，台中市可以說是「超前部署」，在5月23日就第一個喊出紓困方案，其他五都則是在這之後陸續跟進才引起關注。

那麼六都又分別有哪些紓困方案呢？《DailyView網路溫度計》也為大家整理如下：

☞ 新北市（網路聲量：5295筆）

新北市政府在紓困上提出「助扶方案」計畫，強調不只幫助市民生活也要扶植產業，在侯友宜「侯Sir」的大力宣導下，讓新北紓困成為聲量王。

Image Source：Facebook／侯友宜

補助項目其中包含了急難慰助、物資關懷就助、招募青年到市府見習、提供勞工法律與扶助金的協助、社宅租金緩繳與無息攤還、房屋稅與牌照稅減收和延展、娛樂稅停徵、藝文場館費用全額退費、市有不動產與市場攤位BOT及OT租金減收、罰單緩繳、工程建期展延、交通紓困、農漁產協助銷售等。

☞ 台中市（網路聲量：3428筆）

台中市政府領先其他五都，率先推出「台中紓困十方」，紓困的範圍包含減免或緩收租金，到減稅、貸款協助、生活補助及表演藝術補助等各方式，搭配中央的紓困4.0計畫，各產業幾乎都受惠，希望能透過紓困政策幫助民眾度過難關。

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台中市市長盧秀燕強調「防疫也要顧經濟」，並於這次的紓困計畫中重啟「資金紓困協調窗口」，一通電話即可掌握所有紓困服務內容，台中經發局紓困窗口連日來湧入超過3000通電話詢問，紓困內容的網站點閱更高達7.4萬人次，可見民眾需求，日前因為三級警戒再延長，不少夜市攤商、店家哀鴻遍野，台中市府的紓困方案中也特別針對此現象有相關補助措施。

Image Source：Facebook／盧秀燕

其中就包含了「夜市或市集配合停業期間租金免收」，針對台中市公告核准並配合停止營業之夜市及攤販配合停業期間之市集租金一律免收，此外也有「市場及夜市6-9月使用費（租金）減半」的措施，台中市共42處的公有市場、5處道路行攤販集中區（不含夜市）、6場道路型攤販集中區（夜市）以及17處委外經營市場皆在租金減半的範圍中，相當便民。

☞ 高雄市（網路聲量：3279筆）

高雄市政府則是提出了12項的紓困方案，其中包含了「齊心防疫2.0」專案貸款、青創貸款還款展延及利息補貼 、市有產業園區規費減半租金緩繳、市有地租金減免、公有市場攤商規費減半、安心就業計畫 、（線上）職訓津貼補助、勞工失業生活及其子女就學補助、稅捐緩繳減(免) 、市府場館規費減緩繳、農漁業多元行銷及補助，並設置紓困專線等。

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☞ 台南市（網路聲量：3192筆）

台南市的紓困計畫則是綜合中央紓困4.0，再從九大層面及產業做不同的因應加碼，分別為農業、社福、勞工、企業、財稅、觀光、教育、文化以及原住民的相關補助，其中民眾最關注在勞工的補助上，台南市加碼的方案為安心上工計畫，補助名額200名，提供時薪160元的工作80小時，一期為3個月。



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☞ 台北市（網路聲量：2678筆）

北市也祭出9大短期的紓困措施，分別有延稅可分期、營業場所降稅、承租市有不動產減租、免租或延租、質借利息減半、相關專案補貼、企業融資、勞工紓困等。



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☞ 桃園市（網路聲量：1281筆）





桃園市政府則也是提出「紓困10帖」，其中包括單一紓困窗口協助貸款申請、市有場館規費及權利金減免、勞工失業及其子女就學補助、安心即時上工計畫、旅宿業觀光遊樂業協助周轉、肺炎疫情稅捐紓困減稅、5月至6月公有市場使用費減收、青創貸款還款展延、農漁業行銷度難關、串接中央紓困補助方案等。





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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月06日至2021年06月04日。



