失業女領不到紓困！「1原因」遭退 戶頭剩800崩潰：根本斷炊

疫情嚴峻，衝擊國內經濟，許多中小企業、家庭都面臨資金困難，因此行政院紓困方案也提供多項急難紓困金，讓需要的人能申請補助，度過難關。不過有一名楊小姐於5月失業，提出紓困補助卻被退回，理由是4月有短暫勞保投保紀錄，如今她戶頭剩不到800元，大嘆「不曉得政府這次在搞什麼」。

根據「東森新聞」報導，50歲的楊小姐曾在4月中旬到速食店工作，除了外送外，還要負責打烊班，體力無法負荷的情況下選擇離職，這時也解除勞保，楊小姐離職後5月到拉麵店打工，卻又因為遇到疫情導致拉麵店歇業，頓時失去收入。

由於疫情期間加上中年，找工作更加困難，於是楊小姐申請政府的紓困方案，卻被退回，理由時「不符請領資格。不符原因：具軍、公、教、勞、農保社會保險身份」，讓她求助無門「我根本已經都斷炊了，身上只剩800多元，所有的物資都是靠朋友幫助，那政府呢？」。

詢問紓困專線後，得到的答案是因為楊小姐4月曾經有過勞保紀錄，不符合衛福部4.0紓困方案，不過勞動部有在6月底推部分工時生活補貼，針對4月30日已參加就業保險之部分工時受雇勞工，且投保薪資在23,100(含)元以下者，可申請1萬元補貼，另外也可到就業中心申請安心及時上工服務。

行政院「紓困4.0」方案，其中針對部分工時受雇勞工推出1萬元生活補貼措施，6月28日起至8月31日開放受理。但有不少人申請後發現資格不符，多因就業保險投保薪資超過23,100元的門檻，感嘆受疫情衝擊卻領不到紓困，直說門檻不合情理。