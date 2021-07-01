領急難紓困金稱「年收入高還是想騙錢」 網怒：需要的根本領不到

行政院紓困4.0精進方案擴大紓困範圍，包括打工族發放1萬元、擴大辦理急難紓困等，有網友指出友人領到急難紓困金2萬元，但這名友人卻稱「年收入過高還是想騙錢的，記得把戶口轉去其他親戚家」，此話一出讓原PO十分憤怒，不禁大罵「好像拿到這筆錢很光榮⋯真的是這個世界到底怎麼了」。

行政院紓困4.0方案放寬資格認定，除了勞工紓困貸款人數上限再提高，急難紓困人數也預估由38萬人上修至75.2萬人。有網友在Dcard上貼出一張疑似是友人辦理急難紓困金成功的截圖，讓他傻眼的是友人在一旁寫下「隨便按按，教教各位年收入過高還是想騙錢的，記得把戶口轉去其他親戚家」，不禁讓他無言回應：「完全不懂紓困為什麼都給這種人拿到？還用騙錢這種用語⋯⋯。」並感嘆有更多需要這筆錢的人都領不到，而當事人居然還發文炫耀拿到這筆錢有多光榮。

不少領不到補助的網友紛紛留言撻伐，有人指出「我全家剩哥哥有收入，自己打工也停掉了，戶頭剩800然後什麼補助的領不到，政府跟這些敗類們到底要逼死多少人才甘願」；也有人表示「本人打工地方沒有給我保勞健保，所以我現在失業了完全沒有任何錢可以拿，看到同學明明還在炫耀新買的奢侈品卻跑去領紓困金，心情真的很差」；另有人說「我甚至失業一個多月了，去申請還拿不到」。親眼所見的紓困金亂象讓苦領不到紓困金的人無奈說道「每次的紓困跟補助都一樣，真正需要的根本領不到半毛」。

也有網友寬慰指出，政府政策申請身分評斷檢討是一回事，遺憾的是當事人根本不是因為生活困難想申請紓困，「只能放寬自己的心情，不然就會跟這群人的level一樣」，認為存「不領白不領」心態的人不在少數，然而也有更多急需一筆錢度過難關的人。也有人認為關鍵點在政府的條件，符合申請標準的人去領沒有不對，不應出言責怪，也不能單就個人看法評斷對方是否需要這筆資金。