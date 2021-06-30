打工紓困領不到？他揭4月30日「神秘巧合」 網氣炸：是發的多不甘願

由行政院推出的「紓困4.0精進​方案」，其中針對打工族（部分工時受雇勞工）推出的一萬元生活補貼，28日正式開放民眾網路申請。不過，時代力量立委邱顯智則在臉書表示，近來接到許多打工民眾的陳情，直指其中4月30日在保的規定不合理，仔細一看才發現當天正逢「五一連假」。

邱顯智臉書指出，許多打工族終於盼到了「紓困4.0」，以為可以拿到紓困補助了。但是，仔細看看勞動部的條件，必須是4月30日在保的勞工，才能領取紓困補助。而就這麼剛好，今年的4月30日，適逢五一勞動節的補假，很多打工族因為沒有上班，所以沒有保勞保。

邱顯智解釋，很多的打工族，因為是部分工時，所以雇主經常是以「日投保」而非「月投保」的方式來進行加保，打工族上班一天就加一天勞保、下班馬上退保，讓雇主可以逃避付打工族一整個月的保費。他近來接到很多打工朋友陳情，因為那天沒有被排到班，或者平時都是排假日工讀，所以當天都沒有保險，但卻因為勞動部的標準，只看「4月30日是否在保」，導致無法領取紓困。

邱顯智指出眾多打工族的工作是排班制，工作型態已經非常弱勢了，卻因為「不夠幸運」，4月30日沒打到工，就被排除，認定你「未被疫情影響」，這樣的政策真的需要修正。建議勞動部應該修正規定為：「發放對象為今（110）年4月參加就業保險滿7日（或更低）以上者」，才能符合打工族的勞動現況，協助更多打工族度過難關。

對此，許多網友紛紛留言表示「4月30日沒上班」、「還特別挑4月30日補假，到底是發的有多不甘願，處處計較」、「到底是紓『困』還是小確幸？」、「4月30日怎麼界定？跟疫情毫無關係...到底為什麼要從4月開始算？」、「政府在玩文字遊戲？」、「找一堆方法不發錢，向中央申請這麼多紓困金，剩下的會流向哪裡？」、「在勞工節連假整勞工，真棒」。