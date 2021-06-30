新北失業勞工子女生活扶助金 明起開放申請最高11800元

新北針對向勞動部申請「失業勞工子女就學補助」並獲審核通過者，就可在向新北勞工局申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元補貼。新北勞工局指出，今年109-1學期受理件數，比起108-1學期成長了6成，109-2學期將於明天開放受理。

新冠肺炎持續影響台灣，新北針對非自願離職失業勞工提出紓困方案，只要有子女就讀私立大專院校，獲得中央審核通過24000元補助者，就可再向勞工局申請補助，兩者合計最高可達3萬5800元，完全比照軍公教子女教育補助標準。

新北勞工局指出，109-2學期的申請，在今年3月中旬優先導失業勞工向勞動部申請補助，經過比對後會在6月中旬寄發審核結果通知單，勞工局在透過差額補助，降低與軍公教子女教育補助的差距。

勞工局說，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、109-2學期學費單影本、存摺影本，即可提出申請；申請日期為7月1日起至8月2日止，符合資格的民眾需把握時間。

勞工局表示，相關簡章及申請書可至新北市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及7個公立就業服務站免費索取，或至「新北勞動雲」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/)下載申請表。

另外若有新近失業勞工錯過勞動部109-2學期失業子女就學補助的申請，勞工局表示，也可電洽29603456轉勞工局組織科(分機6302-6314)洽詢細節。