與醫護家人同戶籍「沒紓困」 她養三口嘆：自己選的政府

因應國內新冠肺炎疫情，全國三級警戒延長至7月12日，行政院推動紓困4.0方案，並採加速、加強、加碼三原則，以儘速幫助民眾渡過困境。但日前卻有一名網友分享，自己與在高醫工作的姐姐同一戶口，紓困申請就無法過，再加上本身家中還有一名患有精神疾病的哥哥，以及沒有工作的弟弟，讓她不禁直呼「為何不能過，真得超級鬱卒呢？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上面發文說明，自己獨自照顧爸媽15年直到他們離開，而現在在疫情中，還要負責照顧哥哥與弟弟，每個月給他們生活費外，還要買日常用品以及防疫用品，搞得自己的機車都用踩得才能發動，一天也只能吃一餐，甚至連健保已經都要繳交不出來，更何況還有國民年金，以及自己的保險費，戶頭永遠都最多三千元。

原PO說明，自己每次有錢，每次都要給家中手足用，在這樣高壓的環境下，不禁讓她直言「我真得想要罵髒話感覺了」、「真是自作自受，自己選擇的政府」。此文一出，不少有相同處境的網友也紛紛留言說明，「我也是受影響也領不到，看到退件也想哭，只好靠自己努力賺錢，一起加油撐過這關，我們都變強大了，至少我們是靠自己」、「我們家本來狀況就不好，疫情影響到收入後，房東又要漲房租，就算足不出戶，難道能天天不吃喝、不繳房租，真希望政府能看到人民的苦」。

對此，也有網友好奇「姐姐不幫忙出錢？」、「成年弟弟不出門工作？」，原PO指出姐姐有負擔一些費用，弟弟打工因疫情失業找不到工作，目前這狀況錯在自己太重感情。還有網友直言，紓困是一時的，妳養哥哥弟弟一輩子的問題還是無解。有貼心網友建議原PO，「妳打去區公所社會科詢問看看妳這部份是不是能得到幫助，或許有其他部份可以了解看看」、「建議分戶，妳個人戶就好，以後要辦什麼的會容易一點」、「很明顯家裡問題，處理好再申請」、「獨立戶口出來就好了，它是以戶口去申請的，很多社會補助都是這樣，我之前跟我爸一戶（未同住），為了方便申請也是獨立出來」。