紓困補助被退！細看「原因」臉綠了 萬人笑噴：你還不快跑

疫情嚴重影響到民生經濟，行政院擴大紓困補助，幫助民眾、企業一起度過難關。不過有網友分享自己申請紓困的過程，發現自己不符合資格，原因竟然顯示「申請人入監」，讓他看到相當傻眼，直呼「我人還在這好端端的呀！」，此文一出馬上引起網友熱議，超過萬人笑翻點讚。

網友26日在臉書「爆廢公社二館」發文，他去申請了因應疫情擴大的急難紓困補助，結果查詢結果顯示「經核定後，您不符合請領資格」，結果一看原因竟寫「申請人入監」，讓他傻眼直呼「什麼東西啦！入監到底是什麼啦！我人還在這好端端的呀！」。

消息曝光後馬上引起網友熱議，萬人按讚笑翻「抓到你了齁」、「笑了，你到底做了什麼？」、「好慘，強制入監」、「入監計畫啟動」、「我相信你沒逃獄，只是在裡面拿手機申請」、「不過是申請個紓困而已，就要被抓去關，果然是解決不了問題，就解決提出問題的人」、「沒錢領就算了，還要被羞辱，什麼鬼啊」、「原來現在在裡面還可以上網」、「你還不快跑，警察快到你家了」。

也有其他人分享自己申請紓困的結果「我的不符合原因是空白，我完全不知道自己怎麼了」、「我的不符原因是其他」、「我的也是一直顯示審核中，還是開放後三、四天內線上申請的」、「我老公的同事申請，結果去查『您不符合台灣人民國籍』，她就是台灣人還有身分證」，也有人提出建議「去戶政查詢是否身分證字號重複」。