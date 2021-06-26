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申請10萬紓困貸款會影響房貸核定？ 過來人：的確會有影響

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，聽說申請紓困貸款會影響未來申請房貸，於是就好奇詢問網友「是不是會有影響？」示意圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文提到，聽說申請紓困貸款會影響未來申請房貸，於是就好奇詢問網友「是不是會有影響？」示意圖／聯合報系資料照片

國內疫情嚴峻，各行各業都受到不小的衝擊，行政院擴大勞工紓困，只要符合條件的民眾都可以申請「10萬元勞工紓困貸款」，希望能藉發放紓困金，減低勞工因疫情受到的衝擊。不過昨（25）就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己聽說申請紓困貸款會影響未來申請房貸，於是就好奇詢問廣大網友「是不是會有影響？」

原PO在文中表示，最近想申請10萬元勞工紓困貸款，可是聽說若申請會影響房貸申請，因此害怕審核通過後就不能買房子，因此忍不住問道「會有影響嗎？」希望有內行網友提供解答。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應，「這也是培養信用的一種方式，按時還款」、「根本沒差，聽一堆人亂講，我去年辦10萬紓困貸款，今年一個辦三家銀行信用卡過還有20萬貸款也過，今年10萬紓困也過」、「按時還貸款也是信用累積的一部份，如果你能按時繳費有什麼好擔心的、「根本買不起房子，怎麼會有房貸」、「其實不用擔心，銀行還是會評估還款能力的」。

不過也有網友表示會有影響，「會，我去年有貸，信用分數被扣超多，因為銀行會覺得你連10萬都需要紓困了，那貸款應該也還不出來」、「沒錯，的確會有影響，這星期朋友就發生了，因銀行會認為你需要紓困，表示你資金上問題，原本談好8成首購貸款，結果只核定5成」。

事實上，根據《 ETtoday新聞雲 》報導，有專門從事銀行房貸人員指出，申請紓困貸款的確會被註記，尤其是公股銀行較有可能詢問申請紓困貸款的原因，但一般情況下，還是會是以信用評分及還款能力評估。

新冠肺炎 疫情紓困

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