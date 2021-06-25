打工族領1萬！正職上班族哭：紓困領不到 稅金年年繳

勞動部昨（24）日發布「部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，只要在今年4月30日前參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元（含）以下者的部分工時受僱勞工，都具此計畫的申請資格，預計有41萬名打工族將受惠。便有許多非部分工時的受僱勞工，每年有乖乖繳稅的正職上班族哭喊「誰叫我有正職」、「紓困領不到，稅金年年繳」。

對於政府對於打工族群新祭出的生活補貼方案，便有許多網友在PTT留言表示，「勞工真慘被砍七天假 然後又不給你錢」、「正職的都很有錢嘻嘻」、「乖乖上班繳稅領不到」、「勞工勒」、「我到底要怎樣才能領到」、「單身上班族都不用養父母顧家」、「正常上班族，活該」、「繳稅給你這樣亂花的喔」、「有繳稅的真X」、「有吵的小孩有糖吃～勞工只能默默的等」、「勞工繼續當孤兒，只能用借的」。

另外也有留言認為，既然都已經決定要發給打工族，那還不如直接普發，「普發發一發就好，搞一堆惹人怨紓困」、「一次普發不好嗎」、「東發西發幾乎快變普發了，還造成一堆行政成本人力成本的浪費，早知如此早點普發不就好了嗎」、「搞成這樣不如直接普發」、「早說了，普發最公平」。