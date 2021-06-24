「一堆開雙B的跑來領紓困」 銀行員怒轟：你們不配同島一命

勞工紓困政策開辦後，許多民眾紛紛前往各家銀行進行申辦手續，但由於瞬間湧入大批案件，使得審核程序大塞車。一名銀行行員就忍不住痛批，見過「名下一堆定存」、「投資百萬的股東」、「一堆開雙B的」來申請紓困補助，更有人領到紓困補助就轉而買股票、買遊戲點數，讓他簡直氣炸。

這名銀行行員在臉書社團「爆料公社」PO文，表示紓困就是讓「生活困難的人來貸款」，但沒想到名下一堆定存的、投資公司好幾百萬的股東、勞保每個月報7、8萬的也來，「千萬不要跟我說你們很窮，3萬元一堆開雙B的在領，今年還直接入帳，什麼鬼！一大堆貸款一撥款下去買股票的，買遊戲點數的！」

原PO怒轟「拜託各位！我們這樣拚命加班、拚命趕件，不是為了讓你玩股票的好嗎？」更有部落客寫文章教大家「如何快速辦紓困貸款後買股票獲利」，這讓原PO看了簡直氣炸，「你們這輩子都不要跟我說什麼『同島一命』這種話！你們還真不配講這句話！」

原PO表示，「2天有66萬人申請，4天直接破100萬」，卻有「台灣鯛」嫌棄銀行審核速度慢，原PO忍住脾氣解釋辦理授信業務的小分行可能只有2到3人，大分行可能5至6人，頂多就10人而已，「銀行除了既有的貸款業務之外，還要收這麼多的貸款申請！」但許多民眾申請紓困後頻頻打電話過來「問進度」，讓他們相當吃不消。

原PO也感嘆，銀行只是配合單位，紓困條件全由勞動部制定，「銀行就是照規定辦事，作業單位你們懂嗎？來現場拍桌子大罵行員不厚道就能貸？規定就不是銀行規定的！來鬧場沒什麼用好嗎？」

原PO尤其抱怨道，「那些地下經濟的民眾，平常生意好的時候也沒看你們在繳稅繳勞保，現在一堆跳出來嚷嚷國家對不起你們，請問你們是把那些薪水一分一毫都要繳稅的人放在哪裡？」