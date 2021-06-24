快訊

想選AZ疫苗還是莫德納？ 北市預約系統將標示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「一堆開雙B的跑來領紓困」 銀行員怒轟：你們不配同島一命

聯合新聞網 / 綜合報導
配合政府紓困方案，銀行負責審核資格的業務。 示意圖／ingimage
配合政府紓困方案，銀行負責審核資格的業務。 示意圖／ingimage

勞工紓困政策開辦後，許多民眾紛紛前往各家銀行進行申辦手續，但由於瞬間湧入大批案件，使得審核程序大塞車。一名銀行行員就忍不住痛批，見過「名下一堆定存」、「投資百萬的股東」、「一堆開雙B的」來申請紓困補助，更有人領到紓困補助就轉而買股票、買遊戲點數，讓他簡直氣炸。

這名銀行行員在臉書社團「爆料公社」PO文，表示紓困就是讓「生活困難的人來貸款」，但沒想到名下一堆定存的、投資公司好幾百萬的股東、勞保每個月報7、8萬的也來，「千萬不要跟我說你們很窮，3萬元一堆開雙B的在領，今年還直接入帳，什麼鬼！一大堆貸款一撥款下去買股票的，買遊戲點數的！」

原PO怒轟「拜託各位！我們這樣拚命加班、拚命趕件，不是為了讓你玩股票的好嗎？」更有部落客寫文章教大家「如何快速辦紓困貸款後買股票獲利」，這讓原PO看了簡直氣炸，「你們這輩子都不要跟我說什麼『同島一命』這種話！你們還真不配講這句話！」

原PO表示，「2天有66萬人申請，4天直接破100萬」，卻有「台灣鯛」嫌棄銀行審核速度慢，原PO忍住脾氣解釋辦理授信業務的小分行可能只有2到3人，大分行可能5至6人，頂多就10人而已，「銀行除了既有的貸款業務之外，還要收這麼多的貸款申請！」但許多民眾申請紓困後頻頻打電話過來「問進度」，讓他們相當吃不消。

原PO也感嘆，銀行只是配合單位，紓困條件全由勞動部制定，「銀行就是照規定辦事，作業單位你們懂嗎？來現場拍桌子大罵行員不厚道就能貸？規定就不是銀行規定的！來鬧場沒什麼用好嗎？」

原PO尤其抱怨道，「那些地下經濟的民眾，平常生意好的時候也沒看你們在繳稅繳勞保，現在一堆跳出來嚷嚷國家對不起你們，請問你們是把那些薪水一分一毫都要繳稅的人放在哪裡？」

新冠肺炎 疫情紓困 銀行業 爆怨公社

延伸閱讀

為防疫教媽媽用外送！女兒痛呼「超後悔」 原因曝光網全笑翻

他問居家快篩呈陽性「真的會如實通報？」 網憂：很考驗人性

20歲公職妹想買1200萬房 內行見條件：繳5年房價漲起來

申請紓困沒過卻接到信貸推銷電話 網曝暗黑真相：銀行最愛來這招

相關新聞

「一堆開雙B的跑來領紓困」 銀行員怒轟：你們不配同島一命

勞工紓困政策開辦後，許多民眾紛紛前往各家銀行進行申辦手續，但由於瞬間湧入大批案件，使得審核程序大塞車。一名銀行行員就忍不住痛批，見過「名下一堆定存」、「投資百萬的股東」、「一堆開雙B的」來申請紓困補助，更有人領到紓困補助就轉而買股票、買遊戲點數，讓他簡直氣炸。

申請紓困沒過卻接到信貸推銷電話 網曝暗黑真相：銀行最愛來這招

民生經濟因疫情大受影響，行政院祭出民眾紓困補助、勞工10萬元紓困貸款等方案，許多民眾也早早就申請等待結果出爐。然而，近日就有一名網友爆料，表示朋友向銀行申請紓困貸款的審核未通過，但卻接到同一家銀行來電「推銷信貸借款」，讓他不禁納悶地問「紓困審核沒過，信貸會過嗎？」文章一出，沒想到引來許多網友透露暗黑真相。

自營業者補貼資格放寬 約7.6萬人7月可入帳

行政院院會今拍板「紓困4.0執行成果及精進作為」，其中，勞動部的「自營作業者與無一定雇主勞工生活補貼」將放寬標準，將採認...

高中以下鐘點人員紓困分2類 課內照領、課外領6成

教育部今天公布紓困4.0加碼措施，將高中以下鐘點人員納入，原負責「課內」教學者，鐘點費照原排定節數領取；原負責「課外」教...

1萬元打工族生活補貼 28日起可上網申領或ATM領取

勞動部今發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理部分工時受僱勞工生活補貼計畫」，將自6月28日起至8月31日發放「部分...

夏季電價緩徵、受創產業電費減免 台電估短收61億元

三級警戒延長到7月12日，實施期間將近二個月。行政院今（24）日拍板，6月不實施夏季電價，且服務業、農業電費減免。台電估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。