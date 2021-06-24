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申請紓困沒過卻接到信貸推銷電話 網曝暗黑真相：銀行最愛來這招

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示朋友申請勞工紓困貸款未通過，沒想到卻接到同家銀行的信貸推銷電話。示意圖／ingimage
一名網友表示朋友申請勞工紓困貸款未通過，沒想到卻接到同家銀行的信貸推銷電話。示意圖／ingimage

民生經濟因疫情大受影響，行政院祭出民眾紓困補助、勞工10萬元紓困貸款等方案，許多民眾也早早就申請等待結果出爐。然而，近日就有一名網友爆料，表示朋友向銀行申請紓困貸款的審核未通過，但卻接到同一家銀行來電「推銷信貸借款」，讓他不禁納悶地問「紓困審核沒過，信貸會過嗎？」文章一出，沒想到引來許多網友透露暗黑真相。

這名網友在PTT八卦版PO文分享，他表示朋友才剛跟他抱怨紓困貸款審核沒通過，未料馬上就接到同間辦理紓困業務的銀行來電，詢問朋友需不需要「借信貸」？這時原PO心裡就納悶「紓困審核沒通過，信貸會過嗎？」也好奇為什麼處理信貸業務的人員會知道申請紓困的個人資料？

文章曝光後就有許多網友推敲背後的暗黑真相，有人默默表示「這就是兩面手法啊！」、「不推高利息的方案給你是要賺個毛線」、「就是高利息啊，銀行最喜歡了」、「低利率的沒有，高利率的倒是很多」、「就知道你缺錢，政府的不過，但私人的可以啊！」，有人也解釋應該是因為審核貸款的辦事人員都是同一組人馬，所以申請紓困貸款的資料才能和辦理信貸的業務互聯。

新冠肺炎 疫情紓困

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