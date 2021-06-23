紓困入帳！男立刻爽花三萬元抽遊戲卡 離譜原因網全看傻

因應疫情影響民生經濟，政府推出的十萬元勞工紓困貸款近期開始發放，部分申請成功的民眾也陸續拿到款項，這筆經費對不少民眾來說如同即時雨，可以暫時舒緩經濟壓力，但卻有網友發文爆料，朋友一拿到紓困貸款就花了三萬元購買遊戲虛擬卡片，更誇張以為這筆錢不須歸還，離譜行徑讓網友相當傻眼。

原PO在FB社團「爆廢公社二館」發文，他在文中說明自己的朋友領到紓困貸款後相當開心，更爽快的花了三萬元購買遊戲的虛擬卡片，原PO得知後好心提醒他，「那要還的欸，之後每個月都要還3、4000。」沒想到對方竟回覆「不用啊」，而他認為不用還錢的理由竟是「我姐領三萬也不用還」。

對於朋友連自己申請的是貸款還是補助都不清楚，原PO感到不可置信，他解釋「（三萬）那是紓困補助，十萬是紓困貸款」。朋友被點醒之後直呼「完蛋了」，原PO只好無奈建議「看能不能退費吧」。

貼文一出引起大量關注，網友對於原PO友人的荒唐行徑感到相當傻眼，「我比較好奇你怎麼還能跟他繼續當朋友？」、「他的智商一出生就跟著他的臍帶被剪掉了嗎？」、「貸款兩字⋯⋯不是很難懂啊！小時候的國文都是音樂老師教的嗎？」。

也有網友不滿有些人想申請紓困貸款卻礙於資格不符，卻有人領到後隨便揮霍，「課金可以一次課三萬，看起來生活算是衣食無虞的」、「別人沒申請到紓困貸款，生活困難還要養小孩、快活不下去，而有人申請來吃喝玩樂」。