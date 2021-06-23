免報稅者貸款遭拒 勞動部：滾動修正

民進黨立委林楚茵、郭國文等人23日指出，有一群符合條件的無勞保勞工到銀行申辦勞工紓困貸款，卻因無報稅資料遭銀行拒貸，呼籲勞動部應修正核貸作業指引，並增加名額因應。對此，勞動福祉退休司表示，勞動部會做滾動式檢討，積極向行政院爭取預算，並承諾在一週內給出答案。

低收入免報稅卻遭拒貸

紓困4.0的10萬元勞工紓困貸款從6月15日起跑。立委郭國文表示，今年疫情較去年嚴重，有待紓困的勞工應更多，開辦後短短四天就有110萬人申辦，雖勞動部已緊急加碼50萬，但可能還是不夠，且今年增加排富條款，需要用報稅證明來佐證自己年收入不到50萬，反而導致因疫情收入急減少、歸零或年收入低於20.8萬的勞工因無保、無報稅證明、且不符銀行聯徵要件而被拒貸。

立委林楚茵指出，勞動部紓困專區雖寫申請對象可檢附工作證明向銀行申請，但到銀行申請時，銀行實際上還要查驗稅徵機關的報稅資料，公告與實際情況不符，且低收入免報稅者應該是最需要紓困的，卻因為需要查報稅資料而變相成為新的門檻，將這些低收入民眾排擠在外，現在第二波紓困貸款即將開跑，勞動部應儘速放寬門檻，並修正對銀行的作業指引。

勞動部：會檢討

立委鍾佳濱表示，雖然所得總額未超過20.8萬元而免辦理結算申報的勞工沒有報稅資料，銀行無法經由聯徵中心確認其所得在50萬元以下，但其實財政部還是有所得清單，一般民眾可以上網、臨櫃提出申請。

要解決問題最快的方式，就是請勞動部對銀行出具函示確認：沒有報稅資料者，也可申請財政部所得清單證明其所得在50萬元以下，以符合勞工紓困貸款資格。

勞動福祉退休司專委邱倩莉回應，勞動部會滾動式檢討，這需要跨部會討論，會積極向行政院爭取預算，並承諾在一週內儘快給出答案。財政部賦稅署專委楊純婷也表示，部分民眾108、109年所得低於20.8萬免辦結算申報，若勞動部辦理勞工紓困貸款需要，可依稅捐稽徵法規定，提供勞動部相關所得資料。

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