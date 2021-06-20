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紓困影響信用評等？友勸「不要申請」 網傻眼：不還才會
因應民生經濟受疫情影響，10萬元勞工紓困貸款開放申請，至今申請量已破百萬件，超過原訂的50萬名額，勞動部因此暫緩受理。一名網友近日發文指出，朋友勸他不要去申請紓困貸款，因為會影響信用評等，讓他相當猶豫，貼文引起網友熱烈討論。
原PO在PTT八卦板發文「欸 朋友都說紓困會扣信用 不要紓」，他在文中說明有朋友勸他不要申請勞工紓困貸款，因為會留下紀錄，影響借貸的信用評等，「朋友說透過銀行的都會有記錄，即便有照常還款也是會扣信用」。
他補充一旦信用評等降級，未來若想跟銀行申請貸款將會難上加難。文末他也坦言都其實都快吃不飽了根本管不了信用問題，「不過都要餓死了，還要在意信用嗎？」
貼文一出引起網友熱烈回應，「不還才會扣信用」、「我是不相信啦，有準時還款還有意見嗎？」、「唬爛的，你有借有還信用額度還會小漲」、「你不紓多一個名額給他紓」、「快檢舉他傳假消息」、「不還錢才會，銀行平常多愛你貸款，車貸、房貸、信用貸，你不貸還定時來請安問好要不要貸，銀行靠利率賺錢的」、「去年有辦過幾個房貸的案件，紓困只要準時有繳，信用評分不會影響喔」、「紓困QA裡面就寫同一般貸款了，準時還就不會有什麼信用不良的紀錄啦」。
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