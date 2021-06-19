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3寶爸查「孩童家庭防疫補貼」發現被領走 得知真相大感無奈

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名爸爸表示，自己有三個小孩，和前妻已經離婚近六年，前妻沒有支付任何贍養、教育費用，卻暗自把孩童家庭防疫補貼，讓他無奈說「這是什麼世界」。 圖／ingimage
有一名爸爸表示，自己有三個小孩，和前妻已經離婚近六年，前妻沒有支付任何贍養、教育費用，卻暗自把孩童家庭防疫補貼，讓他無奈說「這是什麼世界」。 圖／ingimage

行政院推出「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，15日開放網路登記，18日開放銀行實體ATM領取，有一名爸爸表示，自己有三個小孩，和前妻已經離婚近六年，前妻沒有支付任何贍養、教育費用，卻暗自把孩童家庭防疫補貼領走，讓他無奈說「這是什麼世界」。

一名爸爸在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示和前妻已經離婚近六年，有三個孩子，監護權為共同監護，其中一對雙胞胎還在念小學五年級，和自己同住，他進一步指出，孩子教育、生活費都是由他支付，前妻沒有支付任何費用，這陣子因為母親往生，請託前妻帶小孩去看牙科，後來要去查詢孩童家庭防疫補貼狀況時，發現顯示「該筆補貼款已被領取」，他這時才之到前妻偷偷將健保卡卡號抄下，領走補助，讓他無奈表示「這是什麼世界」。

圖／爆廢公社公開版
圖／爆廢公社公開版

網友看了紛紛回應「好卑鄙喔」、「真的太扯，小孩前夫在養，自己偷偷領走」、「共同監護很麻煩」、「厚臉皮的永遠是存在的」、「可以提告，因為小孩戶口在你家也是你撫養的」、「這到底是什麼邏輯」。

不過事後前妻也發文反擊，表示離婚前是全職媽媽，離婚原因是因為男方家庭，還有南方本身愛賭博，會動手，期間男方還盜領存款，變賣黃金，和養母娘家借錢，也和自己身邊的人借錢，她表示小孩從小到大都是她1打3，離婚後看醫生，學用品和日用品也是她處理，因為爛戲拖棚，已經在4月對男方提出告訴。

由於雙方各說各話，網友認為「看完覺得小朋友好可憐」、「真的覺得你們這對父母還是把時間用在孩子身上吧！」、「一人分一半」、「家務事自己解決就好了吧」。

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