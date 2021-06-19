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有錢「硬要申請」紓困貸款 第一線銀行員嘆：不懂心態
行政院近日推出的勞工紓困貸款案件，自本月15日開始申請，但因申請人數比預期的多，勞動部於昨（18）日表示，因申請件數已超過原預定名額，從今(19)日0時起，銀行將暫緩受理申請案。對此，便有一名在銀行工作的網友分享，自己身為申請第一關的銀行徵信初審人員，看到許多人的資料明明不太缺錢，便非常不懂「為了10萬元少少的利息還要借錢的心態」。
原PO在PTT的女孩版上以「不懂有錢硬要借紓困貸款的心態」為題發文，表示自己是專門核對客戶的資料，以及初級的徵審客戶財力的銀行專員，但申請紓困貸款的這段期間，看到一些民眾的資料都認為對方可能他/他不太缺錢，所以非常不懂為什麼需要為了10萬元少少的利息，還要借錢的心態，便想藉此發文詢問網友們。
此文一出，不少網友便針對這問題紛紛做回應「利息少做好投資」、「所以他才有錢啊，懂錢生錢」、「看到有人說10萬，利息才1500 等同免利息惹」、「借錢去投資或買股票吧」、「 利息低 就像學貸一樣，很多人有錢繳也借」、「拿去繳房貸都有賺」。
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