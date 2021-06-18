紓困4.0預算 立院三讀通過

立法院院會昨（18）日三讀「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算案」，預算包含採購疫苗、企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，原行政院所提規模為2,600億元，最終立院僅在NCC編列簡訊實聯制預算8億元部分刪減5億元後通過。

行政院長蘇貞昌昨日下午赴立法院向朝野黨團致謝，接受媒體訪問時表示，政府感謝企業幫忙爭取更多疫苗，他已指派政院發言人、政務委員羅秉成完備法制，協助台積電、永齡基金會爭取購買疫苗，並交代指揮中心、衛福部疾管署、食藥署，能夠就相關的作業，合約或配送等都全力協助。

立法院會5月31日三讀通過修正嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至8,400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至明（2022）年6月30日止。行政院隨即在本月3日提出紓困4.0方案。

根據政院提出紓困4.0，預算規模最高的部會為衛生福利部，共編列792億元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗，發給防疫具績效者獎勵金等；其次為經濟部，編列584億元，辦理商業服務業的員工薪資及營運成本、會展產業的員工薪資補貼，以及事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等；第三高則為勞動部，共編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等。規模2,600億元預算的紓困4.0，最後只小刪5億元後通過。