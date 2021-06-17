開名車申請紓困、資料超糊 專員氣炸：一直校正回歸是要審多快？

勞工紓困貸款今年僅開放50萬個名額，開放申請第3天累計申請件數已達93萬。有辦理紓困業務的銀行專員在PTT大吐苦水，表示開放申請紓困到現在聽了不少奇葩事，從不會用電腦到無業者開雙B說要來辦紓困，龐大的工作壓力讓他感嘆「剛拖著疲憊身軀回到家，沒多久明天又要再次面對紓困」。

勞工紓困貸款申請目前已爆滿，但勞動部表示仍會持續收件，將依核貸情形向政院爭取預算，不過平均一天30幾萬的紓困件數還是讓銀行專員疲於奔命。有銀行專員分享自己遇到的幾個傻眼情形，除了不會用電腦執意臨櫃辦理的常見情形，或者接受線上但完成的速度卻比臨櫃辦理的慢很多，甚至有人開著名車卻要來辦理紓困，種種現象都讓他超傻眼。

PO文一出引發不少同業共鳴，有網友分享「今天一個拿賓士鑰匙問我紓困貸款怎麼辦」、「戴勞力士辦紓困的不在少數」，認為有能力卻來辦理紓困的情形十分諷刺。也有許多人指出分流上班的困擾，表示「今天臨櫃加線上進了150件，分行只有我一個經辦」，讓不少同行向他致敬，另有人指出問題出在公股銀行說要線上申辦，但系統卻只做半套，根本累死承辦人員。

不少專員反應，系統塞車問題導致他們要花更多心力，「某公股銀行今天下午系統完全炸裂，中午還開會說要趕快送保」、「線上送件再印出來紙本審再傳送總行真的是有事…」，也有人指出之線上辦理所以速度慢，是因為很多顧客上傳的資料有誤，「身分證上傳糊到爆，基本資料也錯的，花一堆時間跟客人校正回歸是要審多快？」