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開名車申請紓困、資料超糊 專員氣炸：一直校正回歸是要審多快？

聯合新聞網 / 綜合報導
受到疫情衝擊許多行業面臨困境，勞動部辦理勞工紓困補貼。勞工保險局台北市辦事處上午有許多民眾排隊等待申辦勞保局相關業務。 記者曾學仁／攝影
受到疫情衝擊許多行業面臨困境，勞動部辦理勞工紓困補貼。勞工保險局台北市辦事處上午有許多民眾排隊等待申辦勞保局相關業務。 記者曾學仁／攝影

勞工紓困貸款今年僅開放50萬個名額，開放申請第3天累計申請件數已達93萬。有辦理紓困業務的銀行專員在PTT大吐苦水，表示開放申請紓困到現在聽了不少奇葩事，從不會用電腦到無業者開雙B說要來辦紓困，龐大的工作壓力讓他感嘆「剛拖著疲憊身軀回到家，沒多久明天又要再次面對紓困」。

勞工紓困貸款申請目前已爆滿，但勞動部表示仍會持續收件，將依核貸情形向政院爭取預算，不過平均一天30幾萬的紓困件數還是讓銀行專員疲於奔命。有銀行專員分享自己遇到的幾個傻眼情形，除了不會用電腦執意臨櫃辦理的常見情形，或者接受線上但完成的速度卻比臨櫃辦理的慢很多，甚至有人開著名車卻要來辦理紓困，種種現象都讓他超傻眼。

PO文一出引發不少同業共鳴，有網友分享「今天一個拿賓士鑰匙問我紓困貸款怎麼辦」、「戴勞力士辦紓困的不在少數」，認為有能力卻來辦理紓困的情形十分諷刺。也有許多人指出分流上班的困擾，表示「今天臨櫃加線上進了150件，分行只有我一個經辦」，讓不少同行向他致敬，另有人指出問題出在公股銀行說要線上申辦，但系統卻只做半套，根本累死承辦人員。

不少專員反應，系統塞車問題導致他們要花更多心力，「某公股銀行今天下午系統完全炸裂，中午還開會說要趕快送保」、「線上送件再印出來紙本審再傳送總行真的是有事…」，也有人指出之線上辦理所以速度慢，是因為很多顧客上傳的資料有誤，「身分證上傳糊到爆，基本資料也錯的，花一堆時間跟客人校正回歸是要審多快？」

新冠肺炎 疫情紓困

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