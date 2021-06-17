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要搶要快！單日湧26.7萬 破93萬人申請勞工紓困貸款

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今年續辦的低利勞工紓困貸款，每人最高可貸款10萬元，原定開放50萬個名額，卻在開放申請第2天單日湧入53萬9175件，累計直逼67萬件。圖／本報資料照片
今年續辦的低利勞工紓困貸款，每人最高可貸款10萬元，原定開放50萬個名額，卻在開放申請第2天單日湧入53萬9175件，累計直逼67萬件。圖／本報資料照片

今年續辦的低利勞工紓困貸款，每人最高可貸款10萬元，原定開放50萬個名額，卻在開放申請第2天單日湧入53萬9175件，累計直逼67萬件，據勞動部統計，今天再新增26萬7756件申請，累計已達93萬5345件。勞動部強調，目前仍會持續收件，後續將依實際核貸情形向行政院爭取預算。

勞動部統計，截至今天下午5點，勞工紓困貸款累計申請件數93萬5345件，今天單日新增26萬7756件；累計核貸數19萬1275件、單日新增12萬2787件。

由於原本開放名額僅50萬個，截至目前已爆滿，勞動部說，目前仍會持續收件，由於勞工申請後，尚有聯徵、核貸等作業，勞動部將依核貸情形，向行政院爭取預算。

凡具備中華民國國籍、年滿20歲以上、108年或109年各類所得總額在50萬元下、信用無虞的勞工皆可申請勞工紓困貸款，利率1.845%，貸款期限3年，由勞動部補貼第1年貸款利息。

新冠肺炎 疫情紓困 勞動部

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