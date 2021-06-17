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餐飲、藝文衝擊大 籲放寬紓困條件

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
民眾黨立委張其祿呼籲，政府應從寬認定紓困族群及申請條件，才能真正照顧基層第一線受衝擊民眾及業主(直播截圖)
民眾黨立委張其祿呼籲，政府應從寬認定紓困族群及申請條件，才能真正照顧基層第一線受衝擊民眾及業主(直播截圖)

本次疫情對餐飲、藝文等內需產業造成強烈衝擊，民眾黨立委張其祿16日與餐飲業、藝文界等代表召開線上記者會，呼籲政府對未達紓困條件之產業，仍應提供補助，才能真正照顧基層受衝擊民眾及業主，以及協助產業疫後升級轉型，加速經濟回復。

成立外送國家隊

台灣餐飲聯盟理事長李日東強調，紓困補助一定要分級分類，以餐飲業為例，分成小吃店、中型餐廳、大型餐飲企業等，而他自己旗下有30家店，每家店都達上千坪，每月的租金支出就要3000萬元，員工薪資也要3000多萬元，「這次的紓困補助用幾萬塊就打發掉」，是不公平的補助方案。

李日東指出，政府應成立一個中心，專門協助觀光、餐飲產業中的大型企業辦理紓困貸款及補助，也建議政府在疫情後要協助餐飲業轉型。另外，因國內最大的外送平台是foodpanda和UberEats，都是國外的企業，抽成達30%以上，建議政府應儘速成立國家外送隊，統一抽成在15%內，整合本土外送平台與餐飲業者合作，這樣也能間接幫助到全台的外送業者。

藝文界代表晶采樂團創意整合陳沛呈則表示，藝文界的損失是百分之百，但現在紓困認定太嚴苛，根本無法申請到紓困補助，希望政府放寬認定條件。高雄市百貨商業同業公會吳登翔理事長則建議，政府可以考慮分區降級，讓疫情趨緩的城市有條件開放，讓經濟發展逐步恢復。

提供補助、協助轉型

張其祿指出，根據主計總處國勢普查處副處長陳惠欣的說法，去年疫情衝擊是漸進式，除了內需外，因全球需求萎縮，衝擊到產業；目前疫情衝擊主要以內需為主，且這次疫情一下子讓全國升至三級警戒，對內需產業的負面衝擊恐會更大。

對此，張其祿提出3點訴求：一、未達紓困條件之產業，政府仍應就現有資源提供補助，因對大部分產業而言，疫情下都有明顯的衰退，但並非所有產業都能滿足紓困條件衰退達去年同期50%以上，因此希望政府仍能就現有資源提供補助；二、協助產業疫後發展，增加產業升級轉型量能；三、疫後盡速回復民眾消費水準，加速經濟回復。

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新冠肺炎 疫情紓困

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