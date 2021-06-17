快查詢！孩童家庭防疫補貼1萬「提早入帳」 爸媽驚喜：超快

行政院核定發給孩童防疫補貼，每童1萬元，全國約250萬人符合資格，已於15日開放登記，1萬元補貼將於18日起開始入帳，不過今天早上已經有爸媽發現錢已經入帳了，由於提早收到，讓不少人相當驚喜回應「三個都收到了」、「剛剛已入帳」。

行政院發放「孩童家庭防疫補貼」，提供12歲以下（含小六應屆畢業生），以及國中、高中、五專等身心障礙學生，每童皆可領1萬元補助，15日起線上開放登記請領，登錄人次已突破百萬，人在中國大陸的台商也領得到，教育部表示，除了出境2年以上，經戶政事務所登記為「遷出」者領不到，只要戶籍還在台灣，即便人在海外，也是可以領得到。

孩童家庭防疫補貼1萬元也將在18日起陸續入帳，不過臉書「爆廢公社公開版」有家長表示，16日時半夜就收到了行政院發放的1萬元，提醒大家「記得上網銀或是去刷本子查詢看看」，此文一出也馬上引起其他家長回應，「我郵局三個都收到了」、「我原本也以為18，結果昨天用銀行app看就入帳了」、「用郵局，一個3歲、一個6歲，剛剛已入帳」、「昨天下午就收到了，中國信託」、「台新的我剛收到入帳通知了喔」。

不過也有人表示沒有提早收到補助款項，「還沒收到」、「郵局為什麼那麼慢，都還沒收到」、「華南沒有」、「我們家0-2的居然沒收到」、「中信還沒匯入」、「15日申請，郵局也還沒入帳」、「渣打銀行沒有」。

行政院長蘇貞昌16日也曾在臉書上表示，開放24小時內，已經有25.8萬人直接入帳，也特別叮嚀民眾，健保卡卡號跟身分證字號不一樣，是健保卡正面左下角的十二碼純數字，請民眾申請的時候不要寫錯了。