民眾領不到紓困「開罵」 勞保局員工無奈：我們只是執行單位

十萬元勞工紓困貸款昨（15日）開辦，多家銀行網站瞬間流量塞爆，也有民眾心急想去臨櫃辦理，排隊人潮湧現，引發群聚風險。一名身份為勞保局員工的網友無奈發文吐心聲，業務量暴增讓他們忙得焦頭爛額，還要承受民眾不滿的情緒，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文「去你的紓困」，他說明因紓困業務量龐大，且詢問電話量暴增，整個單位都需協助接聽電話，「非承辦單位的人就是一邊做自己的業務，一邊輪流接紓困津貼的電話。」當前又是在分流上班、人力不足的狀態，上層主管資訊傳達不到位，有時新聞已發出基層員工卻不知情，讓他直言「去年亂成一團，今年還是沒什麼進步。」

除了業務混亂，原PO也指出第一線員工被「推出去擋砲火」，須承擔民眾不滿、失望的情緒，有些民眾甚至會直接開罵，讓他無奈表示「我們只是執行單位，政策不是我們訂定的。」原PO也點出去年就有檢討聲浪，今年卻仍未改善，「都沒有正面說明為何不發給某族群，然後把基層推到第一線給不理性的刁民糟蹋。」

貼文一出引起網友熱議，「幫拍拍」、「基層真的辛苦了」、「一開始跟你想的一樣，但是後來覺得有些民眾蠻可憐的」、「區公所也是一樣啊，被民眾罵爆。講到摳摳，民眾沒在客氣的」、「有些迷路台灣鯛看不懂人家的訴求還放大絕我們早就看慣了」、「當過前線就知道，不符合資格來盧小小的，盧到會想開大決」、「站在第一線的區公所還有地方局處真的心死」。