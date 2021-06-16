快訊

評／疫苗安全有效嗎？政府如何因應「疫苗信任危機」？

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

每天只能吃1餐！存款剩3位數 電影院工讀生嘆：對政府很失望

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒期間，電影院全部暫停營業。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
三級警戒期間，電影院全部暫停營業。 聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

國內爆發新冠肺炎社區感染後，實施三級警戒已滿月，這段期間部分行業被迫減班、停業，政府雖啟動紓困4.0方案，仍有許多人被排除在外。一名電影院工讀生感嘆自己不但停工，還申請不到任何補助，一個月來過著每日一餐的生活，不禁難過的說「這一次對政府的政策很失望」。

「對政府已經沒任何信心。」一位在電影院打工的大學生在網路論壇「Dcard發文，內容寫道他原本期待「玩命關頭9」上映的忙碌日子，沒想到三級警戒突然報到，電影院無法營業，讓他無班可上。而且因為他非正職、家庭年收又剛好超過40萬，所以完全領不到紓困4.0的補助，去年申請過的「安心即時上工」也無法再次報名，導致他頓時失去所有收入來源。

發文者透露，這一個月來他每天只能吃一餐，更亮出帳戶餘額僅剩976元的擷圖，強調存款已快不夠他生活。「這樣的日子不知還要過多久」，他無奈地說，這次的紓困方案無法幫助到真正需要的人，「我想這一次我對政府的政策很失望。」

看到他的遭遇，不少網友心有戚戚焉，「跟你一樣每天在吃土+1，無能為力，只能跟你說你不是孤獨的」、「有工作卻沒有班可以上，需要補助的人都拿不到，是覺得我們有辦法活過打疫苗的時候嗎？」、「搞不懂自己要領紓困關家裡人年收什麼事…我要吃土了不代表我家人就要養我啊，真的無言爛政策」。

還有人悲觀地說，年輕人不知何時才能打到疫苗，疫情恐怕也不是熬一兩個月就能解決，只能先想辦法找到更多生活費，「我沒有家人，我現在真的是在玩生存遊戲」。

發文者出示自己只剩900多元的帳戶擷圖。 圖擷自Dcard
發文者出示自己只剩900多元的帳戶擷圖。 圖擷自Dcard

新冠肺炎 疫情紓困 Dcard

延伸閱讀

他清晨滑手機見10萬紓困貸款快速入帳 網敲碗問：哪一家？

申請勞工紓困貸款看兩年前收入？ 網友苦笑：前年失業是先知

三級警戒滿月／解封關鍵時間點快來了？ 圖解三大指標性數據曲線變化

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

相關新聞

電費減免納紓困還得過四關 傳立法院今展開黨政協商

本土新冠肺炎疫情重創商業活動，也因全國三級警戒，居家工作比例大增，推升住宅用電，藍、綠立委齊喊6月不實施夏月電價及商業服...

每天只能吃1餐！存款剩3位數 電影院工讀生嘆：對政府很失望

國內爆發新冠肺炎社區感染後，實施三級警戒已滿月，這段期間部分行業被迫減班、停業，政府雖啟動紓困4.0方案，仍有許多人被排除在外。一名電影院工讀生感嘆自己不但停工，還申請不到任何補助，一個月來過著每日一餐的生活，不禁難過的說「這一次對政府的政策很失望」。

他清晨滑手機見10萬紓困貸款快速入帳 網敲碗問：哪一家？

新冠肺炎疫情衝擊各大行業，許多民眾生計皆受到影響，十萬元的勞工紓困貸款15日再度開辦，不過多家銀行網站卻連線大塞車甚至當機，不少人乾脆跑到各個分行臨櫃辦理，也意外造成許多人大排長龍群聚的現象。

海外台商也領得到1萬元孩童防疫補貼 只有這類人領無

行政院發放「孩童家庭防疫補貼」，提供12歲以下（含小六應屆畢業生），以及國中、高中、五專等身心障礙學生，每童皆可領1萬元...

沒紓困別怕！台鐵允車站廠商緩繳租金、應繳金額減50%

新冠肺炎疫情進入三級警戒後，利用雙鐵及捷運的旅客大量減少，加上餐廳禁止內用與列車減班等措施，影響到台鐵站區內承租業者的經...

紓困孤兒哀無助 蔡總統：持續檢討調整

疫情衝擊民眾生計，各項紓困補助相繼上路。蔡英文總統昨天表示，紓困方案陸續推出，請符合資格、有需要的民眾及業者趕快申請，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。