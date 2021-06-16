每天只能吃1餐！存款剩3位數 電影院工讀生嘆：對政府很失望

國內爆發新冠肺炎社區感染後，實施三級警戒已滿月，這段期間部分行業被迫減班、停業，政府雖啟動紓困4.0方案，仍有許多人被排除在外。一名電影院工讀生感嘆自己不但停工，還申請不到任何補助，一個月來過著每日一餐的生活，不禁難過的說「這一次對政府的政策很失望」。

「對政府已經沒任何信心。」一位在電影院打工的大學生在網路論壇「Dcard」發文，內容寫道他原本期待「玩命關頭9」上映的忙碌日子，沒想到三級警戒突然報到，電影院無法營業，讓他無班可上。而且因為他非正職、家庭年收又剛好超過40萬，所以完全領不到紓困4.0的補助，去年申請過的「安心即時上工」也無法再次報名，導致他頓時失去所有收入來源。

發文者透露，這一個月來他每天只能吃一餐，更亮出帳戶餘額僅剩976元的擷圖，強調存款已快不夠他生活。「這樣的日子不知還要過多久」，他無奈地說，這次的紓困方案無法幫助到真正需要的人，「我想這一次我對政府的政策很失望。」

看到他的遭遇，不少網友心有戚戚焉，「跟你一樣每天在吃土+1，無能為力，只能跟你說你不是孤獨的」、「有工作卻沒有班可以上，需要補助的人都拿不到，是覺得我們有辦法活過打疫苗的時候嗎？」、「搞不懂自己要領紓困關家裡人年收什麼事…我要吃土了不代表我家人就要養我啊，真的無言爛政策」。

還有人悲觀地說，年輕人不知何時才能打到疫苗，疫情恐怕也不是熬一兩個月就能解決，只能先想辦法找到更多生活費，「我沒有家人，我現在真的是在玩生存遊戲」。