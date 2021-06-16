他清晨滑手機見10萬紓困貸款快速入帳 網敲碗問：哪一家？
新冠肺炎疫情衝擊各大行業，許多民眾生計皆受到影響，十萬元的勞工紓困貸款15日再度開辦，不過多家銀行網站卻連線大塞車甚至當機，不少人乾脆跑到各個分行臨櫃辦理，也意外造成許多人大排長龍群聚的現象。
然而卻有網友在ptt分享，他16日清晨滑手機看了一下自己的數位銀行帳戶App，十萬元竟然已經入帳，讓他驚訝表示，超有效率的，當天辦隔天馬上下來，又可以ALL IN（全押）美股了，「有沒有紓困貸款一天就下來的八卦？」
有人看了留言羨慕說，「哪一家的？」，po文的網友馬上回覆說「iLEO（第一銀行數位帳戶）」，而且他原本以為沒送件成功，還打給客服，結果「秒核秒發」，他也透露一關鍵因素，「去年要有辦過才會秒核準。」
不過也有其他網友不以為然表示「根本是官股系統的壓力測試」、「結果大家都把紓困的救命金用來錢進股市」、「多次掛在最後檢查畫面，累了」、「為啥我去年可以過，今年不能過？」、「進度顯示查無資料，當下立即決定換別家了。」
今年的勞動部紓困方案只開放50萬個名額，民眾的申請條件門檻為年所得收入五十萬元以下，每人最高貸款額度十萬元，利率1.845%，貸款期限3年，由勞動部補貼第1年貸款利息，目前36家承貸銀行中，有25家提供線上申辦。
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