快訊

評／疫苗安全有效嗎？政府如何因應「疫苗信任危機」？

獨／北農15員工確診有人爆料抽換匡列名單 北農否認

他清晨滑手機見10萬紓困貸款快速入帳 網敲碗問：哪一家？

聯合新聞網 / 綜合報導
勞工紓困昨天上午開始申請，紓困貸款承貸銀行內許多民眾等待辦理，也有許多民眾前往詢問勞工紓困貸款的細節。記者蘇健忠／攝影
勞工紓困昨天上午開始申請，紓困貸款承貸銀行內許多民眾等待辦理，也有許多民眾前往詢問勞工紓困貸款的細節。記者蘇健忠／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各大行業，許多民眾生計皆受到影響，十萬元的勞工紓困貸款15日再度開辦，不過多家銀行網站卻連線大塞車甚至當機，不少人乾脆跑到各個分行臨櫃辦理，也意外造成許多人大排長龍群聚的現象。

然而卻有網友在ptt分享，他16日清晨滑手機看了一下自己的數位銀行帳戶App，十萬元竟然已經入帳，讓他驚訝表示，超有效率的，當天辦隔天馬上下來，又可以ALL IN（全押）美股了，「有沒有紓困貸款一天就下來的八卦？」

有人看了留言羨慕說，「哪一家的？」，po文的網友馬上回覆說「iLEO（第一銀行數位帳戶）」，而且他原本以為沒送件成功，還打給客服，結果「秒核秒發」，他也透露一關鍵因素，「去年要有辦過才會秒核準。」

不過也有其他網友不以為然表示「根本是官股系統的壓力測試」、「結果大家都把紓困的救命金用來錢進股市」、「多次掛在最後檢查畫面，累了」、「為啥我去年可以過，今年不能過？」、「進度顯示查無資料，當下立即決定換別家了。」

今年的勞動部紓困方案只開放50萬個名額，民眾的申請條件門檻為年所得收入五十萬元以下，每人最高貸款額度十萬元，利率1.845%，貸款期限3年，由勞動部補貼第1年貸款利息，目前36家承貸銀行中，有25家提供線上申辦。

新冠肺炎 疫情紓困

延伸閱讀

勞工紓困貸款首日大當機 金管會：17家銀行塞車

打工族成「紓困孤兒」 收入幾乎歸零盼獲政府補破網

立院初審紓困4.0 實聯制等預算刪減案遭保留待協商

他辦紓困貸款「連跑4銀行」遭拒 內行曝關鍵原因：怪你自己

相關新聞

電費減免納紓困還得過四關 傳立法院今展開黨政協商

本土新冠肺炎疫情重創商業活動，也因全國三級警戒，居家工作比例大增，推升住宅用電，藍、綠立委齊喊6月不實施夏月電價及商業服...

海外台商也領得到1萬元孩童防疫補貼 只有這類人領無

行政院發放「孩童家庭防疫補貼」，提供12歲以下（含小六應屆畢業生），以及國中、高中、五專等身心障礙學生，每童皆可領1萬元...

每天只能吃1餐！存款剩3位數 電影院工讀生嘆：對政府很失望

國內爆發新冠肺炎社區感染後，實施三級警戒已滿月，這段期間部分行業被迫減班、停業，政府雖啟動紓困4.0方案，仍有許多人被排除在外。一名電影院工讀生感嘆自己不但停工，還申請不到任何補助，一個月來過著每日一餐的生活，不禁難過的說「這一次對政府的政策很失望」。

他清晨滑手機見10萬紓困貸款快速入帳 網敲碗問：哪一家？

新冠肺炎疫情衝擊各大行業，許多民眾生計皆受到影響，十萬元的勞工紓困貸款15日再度開辦，不過多家銀行網站卻連線大塞車甚至當機，不少人乾脆跑到各個分行臨櫃辦理，也意外造成許多人大排長龍群聚的現象。

沒紓困別怕！台鐵允車站廠商緩繳租金、應繳金額減50%

新冠肺炎疫情進入三級警戒後，利用雙鐵及捷運的旅客大量減少，加上餐廳禁止內用與列車減班等措施，影響到台鐵站區內承租業者的經...

紓困孤兒哀無助 蔡總統：持續檢討調整

疫情衝擊民眾生計，各項紓困補助相繼上路。蔡英文總統昨天表示，紓困方案陸續推出，請符合資格、有需要的民眾及業者趕快申請，政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。