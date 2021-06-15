他辦紓困貸款「連跑4銀行」遭拒 內行曝關鍵原因：怪你自己

勞工紓困貸款15日開辦，由於今年鼓勵線上申請，導致一大早各大銀行網站就癱瘓，有些人等不及直接跑到銀行臨櫃辦理，就有網友表示，他連跑4家銀行都沒申請過，連朋友都說今年真的比去年還難辦，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書社團 「爆怨2公社」透露，自己沒有和銀行往來紀錄，信用紀錄一片空白，今年想申請勞工紓困貸款，未料一大早跑了彰銀、富邦、一銀和中信等4家銀行臨櫃辦理，通通都沒有申請過。

原PO無奈地說，連周遭好友都說今年真的沒去年那麼好辦，還有人告訴他，「銀行經歷過去年一堆欠紓困貸款不還的，今年顯得更小心，不然去年紓困貸款呆帳破百億，今年如果又破百億，銀行吃不消阿！」

原PO聽完憤慨不已，轉而抱怨去年申請紓困貸款的那群人，為何拿到10萬就愛亂花、搞享受？結果時間一到還不出來，導致今年銀行紓困貸款門檻提高，變得更加小心，去年的害群之馬竟然讓今年需要的人領不到貸款，讓他感到相當難受。

貼文一出，許多網友紛紛留言，「沒錯！那些老鼠屎害了一堆人」、「一個月才三千多，怎麼會還不出？」、「銀行又不是吃素的」。不過有網友認為原PO貸款沒過和其他人沒還錢無關，指出他和銀行不相往來才是關鍵主因，「信用小白本來就比較難貸款」、「阿你信用小白還沒跟銀行有來往，誰知道借了是不是就不還了！」、「小白貸款一定會比一般人難貸，其他人10萬換一輩子信用瑕疵，銀行還是賺」。