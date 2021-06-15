打工族收入幾乎歸零 盼獲政府關愛眼神

疫情衝擊民眾生活、生計，各項紓困補助相繼上路。高雄市議員林于凱說，未加入任何社會保險者適用擴大急難紓困方案是以戶為單位，不管一人一戶或多人一戶，紓困金1至3萬不等，難符實際需求。市議員陳致中近日接獲多件陳情，民眾反映目前紓困機制遺漏打工族，有些勞工雖在企業任職，但非企業正職員工，屬部分工時臨時人員，平常收入已偏低，這次擴大紓困中卻被排除，生活入陷困頓，建議主管機關盡快補破網，考量將臨時人員納入紓困對象。

34歲、嫁來台灣7年多林姓少婦在賣場當促銷試吃臨時人員，一天報酬1300至1500元，疫情嚴峻，賣場工作機會斷了，她說，每月收入平均2萬多可補貼家用，如今家計全落在丈夫身上，經濟壓力沉重。她說，自己沒有勞保，工作時由廠商幫她投團保，去年底才拿到身分證，她查遍目前紓困方案，只能適用育兒家庭一個孩子一萬元方案，她說，期盼像她這類打工族也能獲得政府關愛眼神。

林姓少婦說，原本5、6有不少賣場工作機會，進入三級警戒後，促銷活動紛紛取消，目前三級警戒到6月28日，但7月初檔期也陸續通知取消，不知道何時才能恢復工作，只能走一步算一步。

高雄26歲丁姓少婦育有一對兒女，她每周4天到安親班當助理老師，月收入1萬多元，安親班課程暫停，她收入也歸零。丁婦說，她聯繫區公所、衛福部、勞保局等單位詢問紓困，得到回覆是無法適用任一方案，讓她相當低落，覺得自己是被政府遺忘的一群。

托嬰中心、居家保母、幼兒園、課後照顧班也受衝擊，高雄市輔育人員工會秘書長楊秀彥說，有部分雇主以業務緊縮為由資遣人力，一旦復課後要如何填補人力，恐怕又有一番作業程序要忙，卻也顯示許多經營者快撐不下去。楊秀彥表示，該工會400多人，約4成是居家保母，其餘以才藝班老師居多，她建議防疫期也是成長好時機，可安排提升職能課程。

市議員林智鴻指出，兒童課後照顧中心及補教業營運受到嚴重衝擊，目前中央紓困方案沒有納入補教業及兒童課後照顧班，且補教業多不符合申請高雄銀行紓困貸款等條件。他呼籲把補教業納入紓困行列，以執業場所面積、房屋租賃契約等當基準。補教業教師部分，減班休息、充電再出發、安心上工等紓困措施應該全數納入，加速解決困境。