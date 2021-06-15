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紓困4.0今實質審查 藍關注打疫苗 綠拚18日三讀

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院臨時會聯席會議今天審查紓困4.0追加預算案。圖／取自國會頻道
立法院臨時會聯席會議今天審查紓困4.0追加預算案。圖／取自國會頻道

立法院臨時會財政委員會聯席會議今天審查紓困4.0追加預算案。國民黨團擬提出5大主決議，包含要求政府分配疫苗秉持公平合理原則、衛福部應該針對施打疫苗祭出鼓勵措施，並針對疫苗施打風險提出救濟補償措施。民進黨團總召柯建銘表示，距離18日本次臨時會結束只剩3天，希望不分朝野黨派共同讓紓困預算順利在本次臨時會三讀通過。

柯建銘表示，本次臨時會重中之重，是紓困預算能否順利三讀通過，讓百工百業能夠暫解燃眉之急，自己與黨團幹部、主計長朱澤民等人歷時端午假期近18個小時，討論共934案。

國民黨團首席副書記長陳玉珍表示，是否要放棄協商冷凍期，還要再協商；政府要錢進行防疫紓困，希望立法院給予預算，這個沒有問題，但是民眾需要的政府也要做到。若國民黨不放棄一個月的協商冷凍期，預算將無法再18日完成三讀。

民進黨團書記長羅致政表示，這是人民、企業的救命錢，也是防疫所需的錢，全民期待越快越好，希望國民黨認真審預算，也期盼大家能努力在18日完成三讀。

新冠肺炎 疫情紓困

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