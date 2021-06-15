整理包／勞工10萬元紓困貸款今上路 受惠對象、如何申請？9大QA一次看懂

因疫情影響，去年近百萬人次申請的勞工10萬紓困貸款，今天(15日)上午9時再度上路，去年申貸者近100萬，今年有50萬名額限制，因此加上年收入50萬的排富條款，每人貸款額度最高10萬元，聯合新聞網整理了受惠對象，及民眾疑惑的各大QA，帶您一次看懂。

勞工紓困補助方案今天上路。 圖／勞動部

Q1、受惠對象有誰：

具備中華民國國籍、年滿20歲以上、108或109年各類所得總額在50萬元以下、申請日前12個月內有參加勞保超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在24,000元上，未投保勞保能提提供收入證明，符合資格皆可提出申請。

Q2、申請日期、期限：

今天(15日)上午9時上路，無論是線上申辦或是臨櫃都是，申請期限至勞動部公告受理名額額滿為止。

Q3、貸款名額：

50萬，向各承貸銀行申辦，貸完為止。

Q4、貸款內容：

每人最高貸款10萬元，補貼第一年利息，利率1.845％，貸款3年。

Q5、每個月要還多少錢：

假設貸款10萬元，適用於利率1.845％來算，第1-6個月免利息，不用繳款；第7-12個月仍免利息，但需要按照月攤還本金，每個月約還款3,334元；第13-36個按照月攤還本金加上利息，每個月還款約3,398，假設借最高額度10萬元，最後總歸還金額約10萬1,546元，3年利息估計約1,546元。

Q6、去年申請過還可以申請嗎：

去年申請過紓困貸款，有依約還款，並且符合本次貸款資格者，還是能申請今年的紓困貸款。

Q7、所需準備資料：

選擇參與的銀行辦理，在線上或是臨櫃填申請書、聲明書及檢附個人身分證件，有參加勞工保險者不用在附上工作證明，未參加勞工保險者，可提出工作收入資料為證明。

Q8、35家參與銀行名單：

臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、全國農業金庫、渣打國際商業銀行、匯豐銀行、瑞興商業銀行、臺灣新光商業銀行、陽信商業銀行、三信商業銀行、元大商業銀行、聯邦商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰銀行、中國信託商業銀行、台中商業銀行、花蓮二信、星展（臺灣）商業銀行、遠東商銀、嘉義三信、金門信用、華泰商業銀行、樂天商業銀行。詳情請參考各受理勞工紓困貸款網頁連結。

Q9、多久後會收到貸款：

貸款資金由銀行提供，銀行會依照規定審查信用及收入情況，如果資料齊全，銀行會從貸款人提出申請，儘速完成審查通知簽約及對保，確切時間請洽申請銀行。

勞動部表示，多家承貸銀行提供勞工紓困貸款線上申貸服務，為了防止申辦時群聚感染，建議有意申貸勞工選擇已有開戶、提供線上辦理的承貸銀行辦理，相關防疫措施，可先洽詢辦理的銀行所屬各分行，或是上勞動部官網查詢。