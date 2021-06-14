紓困金遲遲沒入帳！她驚見帳號竟多個零 內行人曝解答

本土疫情持續延燒，不少民眾生活受到影響，凡符合資格者皆可申請「紓困4.0」方案，最高將能獲得3萬元生活補助金。一名女網友則表示，自己申請紓困至今遲遲沒有入帳，卻在近日發現申請帳號前方竟多了一個零，讓她擔心是否因此收不到紓困金。

一名網友在Dcard上發文表示，自己11日申請紓困，送出的時候也再三確認才送出，但至今卻尚未入帳。近日再看了一下，原PO發現明明自己的帳號僅有13碼，申請帳號前卻多了一個零，讓她擔憂是否因此出了差錯，導致補助金一直進不來。

貼文一出，網友紛紛留言解答「很正常」，表示「銀行帳號的規定是14碼，但並不是每一家銀行都會採用完整14碼規劃使用，若銀行帳號不足14碼，系統會在帳號前面自動補零」、「基本上對帳都是用末五碼來對的，沒有手殘打錯就不會出錯」、「正常，我家人帳號也是前面自動補0 ，兩天後正常收到」。

另外也有網友提醒，由於這幾天適逢端午連假，銀行沒有營業、案件大增也有可能，因此呼籲原PO再等等看，可能15、16日才會匯入，讓原PO事後直呼「果然是自己太心急了」。