重啟紓困／聯卡中心 免收兩項費用

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

本土新冠肺炎疫情嚴重，國內最大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心重啟紓困，公告回溯自6月1日起對所有特約商店共6.6萬多家，免徵收特約商店服務費用以及mPOS行動刷卡端末機使用費等兩項費用，相關紓困措施將實施至今年底，另一大型收單行中信金控旗下中信銀行也跟進宣布免收5月至7月的特約商店收單系統服務費。

聯卡中心的特約商店家數雖然不是最多，但根據內部估計，其收單金額居市場龍頭，聯卡中心希望其對特約店豁免兩項費用，全面紓困共體時艱，也能對大型收單銀行中信、玉山、台新等，起「拋磚引玉」作用。

聯卡中心在去年2月至7月即曾對全部特約商店紓困，豁免特約商店服務費與mPOS機使用費，現在本土疫情高燒，聯卡中心日前即公告6月起至年底，對所有特約商店免徵收商店服務費與mPOS使用費。

中信銀也宣布全面免收特約商店今年5月至7月的收單系統服務費，適用商家逾10萬家。

新冠肺炎 疫情紓困

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