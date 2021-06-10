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紓困延長！「安心就業」薪資減損補貼最長發24個月

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
紓困延長！雲嘉南分署請勞工和企業善加申請「安心就業」及「充電再出發」計畫。圖／雲嘉南分署提供
紓困延長！雲嘉南分署請勞工和企業善加申請「安心就業」及「充電再出發」計畫。圖／雲嘉南分署提供

因新型冠狀肺炎疫情影響而減班休息的勞工及企業，勞動部雲嘉南分署力推「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，只要企業向當地勞工主管機關通報減班休息，勞工可透過「安心就業計畫」補貼減損薪資，最長發給24個月，以降低對勞工生計的衝擊，企業也可申請補助訓練，共同攜手抗疫。

勞動部6月9日修正發布「安心就業計畫」，將實施期間延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間屆滿時止（111年6月30日），並同步提高補助請領月數上限至24個月，將按月補貼減班休息前12個月平均投保薪資，與減班休息協議書所載月薪差額的50%，補貼每月最高1萬900元的薪資差額，協助企業及勞工一起度難關。

雲嘉南分署長劉邦棟表示「安心就業計畫」的補助對象，不論是按月計酬的全時勞工或部分工時勞工，庇護性就業身障勞工也可以適用，只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，都能獲得補助。

劉邦棟還說，減班休息的勞工除了可申請「安心就業計畫」，另可選擇「充電再出發訓練計畫」，減班休息的期間參加訓練課程，在家線上觀看課程拓展職場技能，每小時補助160元、上限120小時、最高補助1萬9200元。

減班休息的事業單位，也可自行辦理訓練課程，讓員工在減班休息期間也能提升職能，補助訓練費用上限最高350萬元；在減班休息期間，勞動部持續並積極推動紓困相關措施，勞工朋友若有薪資降低減損，或因疫情造成生計上的困境，相關問題可上勞動部官網「疫情紓困」專區查詢，或洽詢06-6985945分機1321及1308。

新冠肺炎 疫情紓困

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