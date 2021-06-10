畢業即失業！ 民眾黨籲普發一萬元
針對2600億的紓困預算，民眾黨立委再度提出三大訴求，希望對勞保投保年資七年以下的青壯年族群普發一萬元紓困金，政府也應優先聘用年輕人才填補人力缺口，並積極盤點具發展潛力之新興產業，將紓困與產業轉型結合，提供年輕族群相關課程的機會。
對此，行政院人事總處回應，目前已批准行政院、衛福部與邊境防疫相關的人力增加需求，且不涉及公權力的部分可以對民間外包。國發會則表示，行政院關鍵人才培育與延攬方案中已包含本土數位人才培育計畫，希望能在近年加強國人數位能力。
年輕人成「近貧族」
民眾黨立委張其祿指出，今年有約28萬的畢業生，但據人力銀行統計，職場新鮮人的待業時數長達3.2個月，創下8年新高，主計總處2019年薪資中位數統計更顯示，未滿25歲的受雇員工，全年薪資中位數只有34.9萬，而這些年輕人卻連一毛紓困都領不到。
張其祿說，疫情下的年輕人即使找到工作，也往往屬於低薪族，甚至淪為「近貧族」，但這些年輕人是國家未來發展的重要資源，因此建議預算應針對勞保投保未滿七年的年輕族群普發現金一萬元，避免青年族群掉出經濟安全線外，藉以穩定國家未來發展的潛力。
政府先用年輕人
另一方面，民眾黨立委賴香伶提醒，台灣失業率最高的不是中高齡，是15到29歲的族群，但這些人卻是國家政策最少關注的。因此，張其祿建議，政府應扮演領頭羊的責任，盤點自身人力需求並彈性運用，優先考量聘用年輕人填補人力空缺。
民眾黨立委高虹安則提到，後疫情時代下，社會面臨數位轉型，將會大量需要數位、資訊、資安人才，因此勞動部、經濟部等主責單位可對即將投入職場、剛就業即失業的年輕人提供相關課程學習，將來積極投入數位轉型。
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